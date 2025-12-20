°ÙÂØÁê¾ì¤Þ¤È¤á£±£²·î£±£µÆü¤«¤é£±£²·î£±£¹Æü¤Î½µ
¡¡£±£µÆü¤«¤é¤Î½µ¤Ï¡¢¼çÍ×Ãæ¶ä¤ÎÀ¯ºöÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤®¡¢³Æ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Îº¹°Û¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½µ½øÈ×¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¸«ÄÌ¤·¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÈ¯¸À¤äÎÉ¹¥¤ÊÆü¶äÃ»´Ñ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬°ì»þ96¡ó¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¡£4Ãæ¶ä¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡ÖÍø¾å¤²¡×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ëÆü¶ä¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤é¡¢¥É¥ë±ß¤Ï154±ßÂæ¤Ø¤È±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°½µ¤ÎÊÆFOMC¤Ç¤¹¤Ç¤Ë3²ñ¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆFRB¤Ï¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¿µ½Å¤Ê´ËÏÂ·ÑÂ³¡×¤Î»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ»Ô¾ì¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤¿¡£½µÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢²¤½£Àª¤ÎÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£11·î¤Î±ÑCPI²¼¿¶¤ì¤ò¼õ¤±¤¿±ÑÃæ¶ä¤Ï¡¢18Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç5ÂÐ4¤Î¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é0.25¡ó¤Î¡ÖÍø²¼¤²¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò3.75¡ó¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±Æü¤ÎECB¤Ï¡Ö¿ø¤¨ÃÖ¤¡×¤òÁªÂò¡£¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤¬Íø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ²¤´Ö¤Ç¤Î²¹ÅÙº¹¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÍËÆü¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤Ç¤Ï¼¡²óÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ¸À¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ßÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤ò¤Ë¤é¤ó¤À±ßÇã¤¤¤È¡¢º¬¶¯¤¤±ß¥¥ã¥êー¼è°ú¤Î»×ÏÇ¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢±ßÇä¤ê¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß157±ß¡¢¥æー¥í±ß184±ß¡¢¥Ý¥ó¥É±ß210±ß¤Ê¤É¤ò¾å²ó¤ë±ß°Â¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê£±£µÆü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢½µÌÀ¤±¤Î¥É¥ë±ß¤Ï¡¢Àè½µËö½ªÃÍ¤Î155.81ÉÕ¶á¤«¤é·øÄ´¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃçÃÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ155.99ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢156±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ºÄ´À°¤¬Æþ¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤Æ±ß¹â¤¬²ÃÂ®¡£ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÏÆü¶ä¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬Íø¾å¤²ÍÆÇ§¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢NZÃæ¶äÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ëNZ¥É¥ë°Â¤¬¥¯¥í¥¹±ßÁ´ÈÌ¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´üÂÔ¤Ï°ì»þ96¡ó¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï155.00ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÍî¡£¥æー¥í±ß¤â183.04ÉÕ¶á¤«¤é181.86ÉÕ¶á¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤â208.59ÉÕ¶á¤«¤é207.12ÉÕ¶á¤Ø¤È1±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤Ê²¼¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¡£±ß¼çÆ³¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33Âæ¸åÈ¾¤Ç¾®Æ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤ÎÁ´ÌÌ°Â¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ßÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢±ß¹â¿å½à¤Ç¤ÎÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï154.94ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¸å¡¢°ìÃ¶¤Ï155.30ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó154.85ÉÕ¶á¤Ø²¼Íî¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï½µËö¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬»ÙÇÛÅª¤Ç¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Î½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÈ¯¸À¤âÍø¾å¤²»Ù»ý¤È²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï181±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é182±ßÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï207.10ÉÕ¶á¤«¤é207±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¦Å¸³«¡£Â¾ÄÌ²ß¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤¬1.17ÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤¬1.33Âæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¥É¥ë¤Î¾åÃÍ¤¬½Å¤¤¤â¤Î¤Î¸ÂÄêÅª¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºöÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡Ö±ßÁê¾ì¼çÆ³¡×¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¼çÍ×ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤«¤é¤ÎÂçÉý¤Ê±ß¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NY»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÆü¶äÍø¾å¤²´üÂÔ¤äÊÆ½ÅÍ×»ØÉ¸¤ò¹µ¤¨¤¿¥É¥ë°Â¤«¤é¡¢°ì»þ154±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£Æü¶äÃ»´Ñ¤ÇÂç´ë¶ÈÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍø¾å¤²¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢155±ß³ä¤ì¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤±ß°Â´üÂÔ¤ä¶âÍøº¹¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.1770ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡£ECBÍý»ö²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤¬Íø¾å¤²´ÑÂ¬¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥æー¥í¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.34¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢½µËö¤Î±ÑÃæ¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤«¤é1.33¥É¥ëÂæ¤Ø¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äCPI¤ò¹µ¤¨¡¢FRB¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢±ßÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤«¤é±ß¥¥ã¥êー¼è°ú¤Î·ÑÂ³¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢±ß¹â¤È±ß°ÂÁÐÊý¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê£±£µÆü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢½µÌÀ¤±¤Î¥É¥ë±ß¤Ï¡¢Àè½µËö½ªÃÍ¤Î155.81ÉÕ¶á¤«¤é·øÄ´¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃçÃÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ155.99ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢156±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ºÄ´À°¤¬Æþ¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤Æ±ß¹â¤¬²ÃÂ®¡£ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤ÏÆü¶ä¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤¬Íø¾å¤²ÍÆÇ§¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢NZÃæ¶äÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ëNZ¥É¥ë°Â¤¬¥¯¥í¥¹±ßÁ´ÈÌ¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´üÂÔ¤Ï°ì»þ96¡ó¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï155.00ÉÕ¶á¤Þ¤ÇµÞÍî¡£¥æー¥í±ß¤â183.04ÉÕ¶á¤«¤é181.86ÉÕ¶á¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤â208.59ÉÕ¶á¤«¤é207.12ÉÕ¶á¤Ø¤È1±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤Ê²¼¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¡£±ß¼çÆ³¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.33Âæ¸åÈ¾¤Ç¾®Æ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤ÎÁ´ÌÌ°Â¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ßÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢±ß¹â¿å½à¤Ç¤ÎÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï154.94ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¸å¡¢°ìÃ¶¤Ï155.30ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó154.85ÉÕ¶á¤Ø²¼Íî¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï½µËö¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬»ÙÇÛÅª¤Ç¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Î½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÈ¯¸À¤âÍø¾å¤²»Ù»ý¤È²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï181±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é182±ßÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï207.10ÉÕ¶á¤«¤é207±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¦Å¸³«¡£Â¾ÄÌ²ß¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤¬1.17ÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤¬1.33Âæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¥É¥ë¤Î¾åÃÍ¤¬½Å¤¤¤â¤Î¤Î¸ÂÄêÅª¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºöÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡Ö±ßÁê¾ì¼çÆ³¡×¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¼çÍ×ÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤«¤é¤ÎÂçÉý¤Ê±ß¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NY»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÆü¶äÍø¾å¤²´üÂÔ¤äÊÆ½ÅÍ×»ØÉ¸¤ò¹µ¤¨¤¿¥É¥ë°Â¤«¤é¡¢°ì»þ154±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£Æü¶äÃ»´Ñ¤ÇÂç´ë¶ÈÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍø¾å¤²¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢155±ß³ä¤ì¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤±ß°Â´üÂÔ¤ä¶âÍøº¹¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.1770ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡£ECBÍý»ö²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢¥é¥¬¥ë¥ÉÁíºÛ¤¬Íø¾å¤²´ÑÂ¬¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥æー¥í¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.34¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢½µËö¤Î±ÑÃæ¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤«¤é1.33¥É¥ëÂæ¤Ø¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤äCPI¤ò¹µ¤¨¡¢FRB¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢±ßÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤«¤é±ß¥¥ã¥êー¼è°ú¤Î·ÑÂ³¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢±ß¹â¤È±ß°ÂÁÐÊý¤Î»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£