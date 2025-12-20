¡ÖÌó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¡×¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¥Õ¥¸¡ÖÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡Äµ×¡¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¡×
¡¡º£Ç¯£±£°·î¤ËÌó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬£±£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ê¥¿Å¯Ê¿¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÏÌµÍý¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Èº¤ÏÇ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¥µ¡¼¥ä¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÎÃÙ±ä¤ÇÃÙ¹ï¤·¼ýÏ¿¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥¿¤Ï¡¢±£¤·¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÌî¤ò¸Æ¤Ó»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤µ¡Ä¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©º£¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇµÞ¤¤ç¡¢½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¡ÖÃ¯¤«¤¤¤¿¤é¤µ¡¢µÞ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¡¼¥ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ä¤Ã¤³¤ß¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶ÉÆâ¤ÇÁÜ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Í³¼ù¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¡¢£²£°£²£²Ç¯£Ò¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¤Î¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤é£´¿Í¤Ë¸ò¾Ä¤â±ÊÌî¤é½Ð±é¼Ô¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£µ¿ÍÌÜ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¾®Åç¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¶âÈ±¤Î¾®Åç¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¥¢¥ê¥¿¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ä¥Þ¥¸¡×¤È¶ÃÃ²¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅÐ¾ì¤Ë¥¢¥ê¥¿¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È´î¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¾®Åç¤¬¤¤¤ëÉô²°¤ØÄ¾ÀÜ¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥¿¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¾®Åç¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¿¤µ¤ó¡ª¡×¤È´î¤Ó¡Ö¤´¤Ö¤µ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¥¢¥ê¥¿¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶Æ°¡£¾®Åç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¡×¤È½Ð±é¤ØÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢¥¢¥ê¥¿¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ø¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ø±ÊÌî¤¬Éô²°¤ËÆþ¤ê¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥ê¥¿¤ØÂà¼¼¤òÂ¥¤·¡¢¾®Åç¤Ø¡ÖËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥ê¥¿¤Ï¡Ö¤³¤¸¤ë¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÅ·ºÍ¤À¤í¡£Á´ÉôÆÍ¤Ã¹þ¤á¤ë¤«¤é¡£º£Éüµ¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Ã¦ÎÏ½Ð¤È¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ê¥¿¤ÈÍí¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥¢¥ê¥¿¤È±ÊÌî¤Ï¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¡£¤³¤ì¤Ë¾®Åç¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó¡Ä¤â¤¦¥ê¥»¥Ã¥È¡£¿¿¤Ã¤µ¤é¡£²¿¤Ç¤â¡Ä¤¢¤Îµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¥Û¥ê¥×¥í¼¤á¤¿¤â¤ÎÆ±»ÖÆ±»Î¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö½÷±ÊÌî¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¤³¤Î¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥¢¥ê¥¿¤â¡ÖÂ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤¹¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¾®Åç¤ËÌÀ¤«¤¹¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¸«¤Æ¤«¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¾®Åç¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¾®Åç¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂåÌò¤Ï¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤Î¥Ë¥·¥À¤¬½Ð±é¤·ÈÖÁÈ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯¡¢Âè£³£´²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ÇÌó£³Ëü£³£¹£±£°¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤¤¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå·Ï¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ê¤É¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó³«É¼ÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£µ¼Ô´éÉé¤±¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Ç¡È¤³¤¸¤ë¤êÌµÁÐ¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò¸«¿ø¤¨¡¢£²£²Ç¯£¹·î¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¡£ÍâÇ¯£²·î¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¡¢£³·î¤Ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¡£Âè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£²·î¤ËÉ×¤¬µÞ»à¡££±£°·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±£±·î£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦¸µËãÉÛ¤ÎÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÃæ¹çºî¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖÌ¾Ìµ¤·¤Î»Ò¡×¡ÊÃÝÆâÎ¼´ÆÆÄ¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¥²¥¹¥È½ÐÀÊ¤·¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë£²£³Ç¯£µ·î°ÊÍè¡¢£¹£°£±Æü¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£