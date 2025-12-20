¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì¡Ä¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Î»Ò¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖNG¥ï¡¼¥É¡×¤È¿´ÍýÅª¥ï¥Ê
¡¡¶áÃø¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÀ®ìþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¹â¶¶¶Ç»Ò¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È°ìÊýÅª¤Ë¶¯À©¤·¤Æ¤â¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤ò¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤¬¡Ä¶Ã¤¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡ÖÂ´¥¢¥ë¡×
¡¡¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬ÊÒ»þ¤â¥¹¥Þ¥Û¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Ø¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤âÁ´¤¯Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤Ç¡¢¤Þ¤ºÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¿´¹½¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂè»°¼Ô¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ÔÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡¡¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢³°Éô¤«¤éÌµÍý¤ËÀ©¸Â¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶¯¤¤¿´ÍýÅªÈ¿È¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥¢¸ú²Ì¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ä¹ÔÆ°¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¹Í¤¨¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Íý¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬µÕ¸ú²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«¤éÍøÍÑ½¬´·¤ò²þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤òºï¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ò¡¢¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍøÍÑ»þ´Ö´ÉÍýµ¡Ç½¡ÊiPhone¤Î¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤äAndroid¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡Ë¤òÍ¸ú¤Ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤Ë´¹»»
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã±¤Ë¡Ö1Æü¤Ë2»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢ÊÌ¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¿È¯¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤Ë´¹»»¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö1ÆüÊ¿¶Ñ2»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¡×¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×730»þ´Ö¡¢Æü¿ô¤Ë¤·¤ÆÌó30Æü´Ö¡¢¤Ä¤Þ¤ê´Ý¡¹1¤«·î´Ö¤òÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬1Æü4»þ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï2¤«·î¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ»þ´Ö¤ÎµÒ´Ñ»ë¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¿Æ¤ÏÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¾¯¤·¿²¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö°ÊÁ°¤ÏÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿Éô³èÆ°¤ò¡¢¤Ê¤¼¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸½¾õ¤ò¸ì¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ä³Ø¶È¤ÎÃÙ¤ì¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÊÀ³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ë»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¼«Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑ½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î²áÅÙ¤Ê»ÈÍÑ¤Ï¡¢»þ¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢µ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤ä¼«½ý¹Ô°Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤¬¸½¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÍÂ¸¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿Æ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤ä¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤Þ¤º¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ä°ÂÁ´¤Ê¾è¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¡¢¸ø±à¤Ç½½Ê¬¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤«¤é¸øÆ»¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Æ¼«¿È¤¬Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¶Ç»Ò¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¢¤¤³¡Ë
À®ìþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£SNS¤ä¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö·ï¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤½¤ÎÂÐºö¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå+¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£¸µ¾®³Ø¹»¶µ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»À¸¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
