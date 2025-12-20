Ì´¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¡ª¡È¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡É¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¡ØWRESTLE KINGDOM¡Ù20Ç¯¤ÎÎò»Ë
ËèÇ¯1·î4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¡ØWRESTLE KINGDOM¡Ù¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¾Î¤ÎÊý¤¬Ç§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
WRESTLE KINGDOM¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦ºÇÂç¤Î¶½¹Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤ÎÃÄÂÎ¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤20²óÂç²ñ¡Ø¥µ¥ó¥»¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥Ç¥£ presents WRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡Ù¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢Âç²ñÌ¾¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà¤À¡£
2024Ç¯10·î14ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¡¢Ãª¶¶¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤ÈÈá¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢Ãª¶¶¤Î²á¹ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë°úÂà¥í¡¼¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿Ãª¶¶¡£¤½¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃª¶¶¤Î¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖËþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃª¶¶¤ò¸«Á÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àËþ°÷¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ËÊ¨¤Î©¤Ä¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤äÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¢Â¿¿ô¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾åÃ«º»Ìï¤Ê¤É½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤äÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¶½Ì£¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾ÃÄÂÎ¤Ç¤â¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â³¡¹¤ÈÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤â½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊÌ¶¥µ»¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÎã¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÆþÃÄ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢¤·¤«¤â¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢¡È3ÃÄÂÎ½êÂ°¤ÎÀ¤³¦Åª¥ì¥¹¥é¡¼¡ÉKONOSUKE TAKESHITA¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ÄÔÍÛÂÀ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤¿2´§²¦ºÂÀï¤Ç·ãÆÍ¡£¤Û¤«¤Ë¤âÁ°½Ò¤Î¾åÃ«º»Ìï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¡¢LDH¤«¤éÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Þ¤Ç¡Ä¡£
ÃíÌÜÅÙ¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢11·î4Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Î»þÅÀ¤Ç31,548Ëç¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à»Ë¾åºÇÂ®¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤¬°ø±ï¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢ÄÉ²ÃÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿³°ÌîÀÊ¤ò´Þ¤àÁýÀÊÊ¬¤Þ¤Ç¡ÈÁ´ÀÊ¼ï¡É¤¬´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²áµî¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
2007Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁÏÎ©35¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤ÇÄ³ÌîÀµÍÎ¡õÉðÆ£·É»Ê vs. Å·»³¹µÈ¡õ¾®ÅçÁï¤¬·ãÆÍ¡£20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¥¿¥Ã¥°Àï¤¬Âç²ñ¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ä³Ìî¡õÉðÆ£ÁÈ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãª¶¶¹°»ê¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç²áµî19²ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¡Ê2Ï¢Àï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¤Î1ÆüÌÜ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤Ð¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤Ç10ÅÙ¥á¥¤¥óÀï¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï8¾¡2ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âè13²ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¥á¥¤¥óÀï¤Ç¤ÏÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥¤¥ó½Ð¾ì¤Ï¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡£11ÅÙ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥À¥Ö¥ë´Þ¤à¡Ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢ÀïÀÓ¤Ï8¾¡3ÇÔ¡£¡È²¬ÅÄ¤«¤º¤Á¤«¡É¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿Âè3²ó¡Ê2009Ç¯¡Ë¤«¤éÂè18²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç17Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢Âè7²ó¡Ê2013Ç¯¡Ë¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à½éÂÐ·è¡£»î¹ç¤ÏÃª¶¶¤¬¾¡Íø¤·¤Æ²¦ºÂËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°Ê¹ß2¿Í¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï·×3ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤ÎÌ¾Êª¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÀïÀÓ¤Ï2¾¡1ÇÔ¤ÇÃª¶¶¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎòÀï¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¤À¤¬¡¢ÎòÂå¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¡×¤òº£²ó¤Î¡ØWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡Ù¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æº£Âç²ñ¤Ï¡¢Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¿¤òÌÜ·â¤·¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡2026Ç¯1·î4Æü¡¢°ì¤Ä¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¥×¥í¥ì¥¹³¦¡½¡½¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¿·»þÂå¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£