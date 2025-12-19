²¿¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¿©»ö¤Ç¡ÖÃæÀ»éËÃÃÍ¡×¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
ÃæÀ»éËÃÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÍ½ËÉË¡¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿ÕÂ¡¡¦¹â·ì°µÆâ²Ê¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯Ãæ±ûÎÓ´Ö¤µ¤¯¤éÆâ²Ê³«¶È¡£ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡¢»º¶È°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÆ©ÀÏÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅìÍÎ°å³Ø²ñ´ÁÊýÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£
ÃæÀ»éËÃ¤È¤Ï¡©
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÃæÀ»éËÃ¤Ï°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¾Ü¤·¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃæÀ»éËÃ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ª¤â¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ»éËÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ»éËÃ¤È¤Ï¡¢»éËÃ¤Î°ì¼ï¤Ç¥È¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥É¡Ê¥È¥ê¥°¥ê¥»¥é¥¤¥É¡¢TG¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÎÆâ¤Ç¤ÎÃùÂ¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Á¡¢Åü¼Á¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ºÝ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ»éËÃÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤Î´í¸±°ø»Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õÊ¢»þ¤Ç500mg/dL°Ê¾å¤ÎÃøÌ¾¤Ê¹âÃæÀ»éËÃ·ì¾É¤Ï¡¢µÞÀç¹±ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ»éËÃ¤Ï¶õÊ¢»þ¤Ë150mg/dL°Ê¾å¡¢¿ï»þºÎ·ì¤Ç175mg/dL°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¹âTG·ì¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹âTG·ì¾É¤Ï¾Íè¤Î´§Æ°Ì®¼À´µ¡Ê¶¹¿´¾É¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ë¤äÇ¾¹¼ºÉ¤ÎÈ¯¾É¤ä»àË´¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃæÀ»éËÃÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÍ½ËÉË¡
°û¼ò¤ò¹µ¤¨¤ë
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Ï¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ò¤¢¤²¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÎÌ¤Ë¤È¤É¤á¤ëÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÆü¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ20£çÄøÅÙ°Ê²¼¤¬´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ20£ç¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ç1¹ç¡Ê180ml¡Ë¡¢¥Óー¥ë¤ÇÃæÉÓ£±ËÜ¡Ê500£í£ì¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ó200mlÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£°ìÆüÅö¤¿¤ê¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ¤ò¸º¤é¤¹»ö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½µ2²óÄøÅÙ¤ÎµÙ´ÎÆü¤òÀß¤±¤Æ¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤ë
Åü¼Á¤ÏÂÎ¤Î¼ç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ä¤ê¤Ï¡¢ÃæÀ»éËÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ï¡¢ÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÌÊª¤ä²Û»ÒÎà¡¢¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¤Î´Ö¿©¤ò¤Þ¤º¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìë¤Î¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤
Ìë¤Î¿©»ö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤º·ì±ÕÃæ¤ÎÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Î¿©»ö¤ÏÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
µûÎà¤òÀÝ¤ë
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤ÏÆùÎà¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢µû¤äÂçÆ¦À½ÉÊ¤òÂ¿¤á¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂçÆ¦¤äµûÌý¤Ë¤ÏÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ìÃæ¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µûÌý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëEPA¤Ë¤ÏÃæÀ»éËÃ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦
ÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â©¤¬ÀÚ¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¤ò°ìÆü30Ê¬ÄøÅÙ¡¢½µ3²ó°Ê¾å¹Ô¤¦¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°ìÆü10Ê¬¤Ç¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤¹½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¿©¤ÙÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¿©¤ÙÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ»éËÃÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤ªÃã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦ー¥í¥óÃã¤äÎÐÃã¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ï¿©¸å¤ÎÃæÀ»éËÃ¤Î¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆñ¾Ã²½À¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¤ò´Þ¤à°ûÎÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆñ¾Ã²½À¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¤â¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ëÆ±ÍÍ¤Ë¿©¸å¤ÎÃæÀ»éËÃ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÀ»éËÃ¤Î¹âÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤ÇÃæÀ»éËÃÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥³¥Ô¥ó¤ÏLDL-¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åü¼Á¤¬À¸¤Î¥È¥Þ¥È¤ÈÆ±ÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÎÌ¤Ë°û¤à¤ÈÃæÀ»éËÃ¤Ï¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤áÃæÀ»éËÃ¤Î¹âÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÍ½ËÉ¤ò
ÃæÀ»éËÃ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤È¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæÀ»éËÃ¤Ï¿©»ö¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Åü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃæÀ»éËÃ¤Î¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°û¤ßÊª¤À¤±¤ÇÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²ÌÅª¤ËÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃæÀ»éËÃ¡×¤Î°Û¾ï¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤
¡ÖÃæÀ»éËÃ¡×¤«¤é°å»Õ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï6¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀ»éËÃ¤¬¹âÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Ë¿©»ö¤ä±¿Æ°½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤ÇÃæÀ»éËÃ¤¬°Û¾ï¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
