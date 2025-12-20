Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÉô²°¤ËÀ¼¡Ä¤½¤ì¤ÏË´¤°¦Ç¤¬»Ä¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿!?¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¤È2.3Ëü¤¤¤¤¤Í¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤òÆÍÁ³¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÌþ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤í¤ä¤®½©¸ã(@siroyagishugo)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÇ¤Î¥ä¥Þ¥È¡×¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦Ç¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¸½¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2022Ç¯8·î9Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢2.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤È3000·ïÄ¶¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Çµã¤¤¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÇ¡¦¥ä¥Þ¥È¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÂµ¤¤ÎÃû¸õ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ¤ÊÊÌ¤ì¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤ÏÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎÞ¤òÎ®¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¤»¤á¤ÆÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤¦´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£Ì´¤Ç²ñ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¼¡¡¹¤È°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¤ä¤¬¤ÆÌ´¤ÎÃæ¤Ë¥ä¥Þ¥È¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÆ²ñ¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤Ëµß¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¥ä¥Þ¥È¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¤ÇÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢¹õ¤¤±Æ¤¬»ë³¦¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÉÔ°Â¤òÀú¤ë½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¶²ÉÝ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢Îî´¶¤Î¶¯¤¤ÃÎ¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£°¦Ç¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤Ï
¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¡È²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¤È´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£´ê¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï±³¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶²ÉÝ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿°ìÏ¢¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È¤Ê¤ê¤Î¡Ö·Ù¹ð¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦°¦¾ð¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î·ëËö¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¥¤·¤µ¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£Æü¾ï¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ë¡¢¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤Î¥Û¥é¡¼É½¸½
¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¤·¤í¤ä¤®¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬²¿¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤òÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤ò¤¢¤¨¤Æ²Ã¤¨¤º¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à°ãÏÂ´¶¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¿È¶á¤Ç¤É¤³¤«ÀÚ¼Â¤ÊÉÝ¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸½ºß´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ±¹ÔËÜÂè2´¬¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»æÌÌ¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤«¤é¡ÈÆ°¤¯ÉÝ¤µ¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤³¨ÊÁ¤È¡¢¸å¤ò°ú¤¯Í¾±¤¤ò»Ä¤¹Êª¸ì¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤·¤í¤ä¤®½©¸ã(@siroyagishugo)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£