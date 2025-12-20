¡ÖÆüËÜ¤Î¹¶·âÅª¤Ê·³»ö²½¤¬²ÃÂ®¡×¤ÈÈóÆñ¡¢¡ÖÇÔÀï¹ñ¤ÎºÆÉðÁõºÆÇ³¡×¤È¤â¡½Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï»æ
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¸å¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæ¡¢¶¦»ºÅÞ·Ï»æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¹¶·âÅª¤Ê·³»ö²½¤¬²ÃÂ®¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¥Ò¥Ã¥È¥é¡¼¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÇÔÀï¹ñ¤ÎºÆÉðÁõ¤¬ºÆ±é¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÆüÈãÈ½¤Î¥È¡¼¥ó¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤¿¡£
Ãæ¹ñÌÖ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¡¦¿ÍÌ±ÆüÊó·Ï¤Î´Äµå»þÊó¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·³»öÀìÌç²È¤ÎÄ¥·³¼Ò»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¸½ºß¡¢¹¶·âÅªÉð´ïÁõÈ÷¤Î³«È¯¡¦ÇÛÈ÷¤òÏª¹ü¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊ¿ÏÂ·ûË¡¤ÎÀì¼éËÉ±Ò¤Î¸¶Â§¤ËÃø¤·¤¯È¿¤·¡¢¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤¿ÆüËÜºÆÉðÁõ¶Ø»ß¤Îµ¬Äê¤Ë¤âÃø¤·¤¯È¿¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µ»ö¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÉð´ïÁõÈ÷¾õ¶·¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¡Ø¹¶·âÅª¡Ù¤ÊÆ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÎã¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÂè5À¤ÂåÀïÆ®µ¡F35¡ÝB¤òÅëºÜ¤·¤¿¸î±Ò´Ï¤Î¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤È¡Ö¤«¤¬¡×¡£¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¶õÊì¤«¤é½àÀïÆ®¶õÊì¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤Ë¹¶·âÅªÉð´ï¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÄÌ¾ïÀø¿å´Ï¡Ø¤¿¤¤¤²¤¤·¿¡Ù¤òÊ£¿ô³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤âËÉ¸æÅªÉð´ï¤È¤ß¤Ê¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï´ûÂ¸¤Î12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤Î¼ÍÄø¤ò³ÈÂç¤·¡¢1000¥¥í°Ê¾å¤Î¼ÍÄø¤ò»ý¤Ä¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤È½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¡Ø¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ù½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï¤Î¿¯Î¬¹ñ¤«¤ÄÇÔÀï¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤¬¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¡¢¡ØÀèÀ©¹¶·âÇ½ÎÏ¡Ù¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤¿¡£
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖUSNI News¡×¤Îµ»ö¤â¾Ò²ð¡£¡Ö11·î17Æü¡¢ÆüËÜ¤¬³«È¯Ãæ¤Î¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»î¸³ÇÛÈ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñºÝÀïÎ¬³Ø¼Ô¤ÇÃæ¹ñ¸½Âå¹ñºÝ´Ø·¸¸¦µæ±¡¸¦µæ°÷¤ÎÍÌð¼»á¤Ï¡ÖÂè1¼¡ÂçÀï¸å¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ëÈ¯Å¸¤ÎÎ®¤ì¤È21À¤µª°Ê¹ß¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ò´Þ¤àÆüËÜ¤Î¿ô¿Í¤Î¼óÁê¤Ë¤è¤ë·³»öÅª¼çÄ¥¤òÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢·Êµ¤ÄäÂÚ¡½°ÂÊÝÉÔ°Â¡½·³»öÆÍÇË¤È¤¤¤¦Îà»÷¤·¤¿Æ»¶Ú¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
ÍÌ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿Îà»÷À¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÆ±¤¸³Ë¿´Åª¤ÊÏÀÍý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÂè1¼¡ÂçÀï¸å¤Î¥É¥¤¥Ä¤È1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤Ï¿¼¹ï¤ÊºÄÌ³ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÏÀïÁèºÄ·ô¤Ç·ÐºÑ¤ò»É·ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤ÆËÄÂç¤ÊËÉ±ÒÍ½»»¤òÏÅ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀÉ¾¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö±¦ÍãÀ¯¼£ÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤ÈÀïÎ¬Åª¼«Î©¤Ø¤Î³éË¾¤ÏÆüËÜ¤Î·³È÷³ÈÄ¥¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¡Ø¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂè1¼¡ÂçÀï¸å¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ê¥Á¥¹¤Ë¤»¤è¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤»¤è¡¢¤ß¤ó¤ÊÀï¸åÂÎÀ©¤ÎÂ«Çû¤ÎÂÇÇË¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÊÝ¼éÀªÎÏ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤À¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë