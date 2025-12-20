Á°¿È´Þ¤á½Õ²Æ·×£±£²²ó¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡¢Åì³¤Âç»¥ËÚ¤ÎÌîµåÉô°÷¤¬µÊ±ì¡¦°û¼ò¡Ä£±£±¿Í¤¬´ØÍ¿¤«
¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Åì³¤Âç»¥ËÚ¹â¡Ê»¥ËÚ»ÔÆî¶è¡Ë¤ÇÉô°÷¤ÎµÊ±ì¤È°û¼ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£±£±·î£²£±Æü¤Þ¤Ç£±¤«·î´Ö¤ÎÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß½èÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£°·î¤Þ¤Ç¤ËÉô°÷¤¬ÎÀ¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ä±Ø¶á¤¯¤Î¹â²Í²¼¤Ê¤É¤ÇµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¹»¤Ë¡ÖµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ëÉô°÷¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÆ¿Ì¾¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÎÀ¤Ç¤â°û¼ò¤äµÊ±ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£´ØÍ¿¤·¤¿Éô°÷¤Ï¸½ºß¤Î£±¡¢£²Ç¯À¸£±£±¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¹»¤ÏÁ°¿È¤ÎÅì³¤Âç»Í¹â»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ½Õ²Æ·×£±£²²ó¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
