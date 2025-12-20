¹ÓÇÈ¤ÏÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¡ª¿ð¸¶ÌÀÆà¡¢¥¢¥¬¥ê7²ó¤ÎÌÔÂÇ¥·¥ç¡¼¤ÇÆÃÂç¥È¥Ã¥×¡ÖÍè¤¤¤È»×¤Ã¤¿Ç×¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥ê¡¼¥Á7²ó¤Ë¥¢¥¬¥ê¤â7²ó¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î19Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏU-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¤Î¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤òÀ©¤·¡¢¸Ä¿Í7¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ð¸¶¡¢¥¢¥¬¥ê7²ó ÌÔÂÇ¥·¥ç¡¼¤ÎÆÃÂç¥È¥Ã¥×
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÀÐ°æ¡¢¿ð¸¶¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦¾¾ËÜµÈ¹°¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì1¶É¤Ï¿Æ¤ÎÀÐ°æ¤¬3¶ÉÏ¢Â³¤Ç²ÃÅÀ¤·4ËüÅÀÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥É¡£¿ð¸¶¤ÏÆ±3ËÜ¾ì¡¢¥«¥ó3ÅûÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¤Ç4000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡¡Åì2¶É¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¡¢ÀÐ°æ¤òµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÐ°æ¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â¡¢Åì4¶É¤ËºÆ¤ÓÂçÉý²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÊÂ¤Ó¥·¥ã¥ó¥Ý¥ó¤ÇÉÔÉþ¤È¸«¤¿¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ò³°¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸ÉÎ©¤ÎÀÖ¸ÞËü¤ØÏ»Ëü¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¥ê¡¼¥Á¡£Åì¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤«¤é¼·Ëü¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¡¦Î¢¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¤¬´°À®¤·¡¢ÀÐ°æ¤òºÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀÐ°æ¤È¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Æî2¶É¤Î¿ÆÈÖ¤Çº´¡¹ÌÚ¤«¤é¥¢¥¬¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦¥É¥é¤Î5800ÅÀ¤¬¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£Æî4¶É¤â5200ÅÀ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£°µ´¬¤Î¹¶·âËã¿ý¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô²ó¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤ÀÅö»î¹ç¤Ï¡¢Ìó2»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤äÈè¤ì¤Î¸«¤¨¤ëÉ½¾ð¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ð¸¶¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾¡°ø¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤±¤ì¤É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Æî2¶É¤Î¥¢¥¬¥ê¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¢¤Î¶É¤Î·èÃå¼¡Âè¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²¼¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡Ä¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©µ²±¤¬¤´¤Ã¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥¬¥êÇ×°Ê³°¤â¡¢Íè¤¤¤È»×¤Ã¤¿Ç×¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¤â¥é¥¹¤â7²ó¤º¤Ä¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯¥ë¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¿ð¸¶¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¿ð¸¶¤µ¤óÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë6Ëü1600ÅÀ¡¿¡Ü81.6
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü5600ÅÀ¡¿¡Ü15.6
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦¾¾ËÜµÈ¹°¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü4300ÅÀ¡¿¢¥25.7
4Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý1Ëü1500ÅÀ¡¿¢¥71.5
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë