¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü½÷À¡Ö¾åµÒ¤Ï·³¿Í¡×¡¡ÉÙ¤á¤ë·³´Ø·¸¼Ô¡¢ÁíÁªµó¼Â»Ü¤â½îÌ±º¤µç
¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¶â¤ò¤»¤¬¤ß¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅðÉÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥ä¥ó¥´¥ó¹Ù³°¡£Â¿¤¯¤Î¥Ð¥¹¤ÎÈ¯ÃåÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¶è¤ÇÍ¼¹ï¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬Çã½ÕµÒ¤ò¼è¤í¤¦¤ÈÏ©¾å¤ËÎ©¤Ä¡£À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¼ç¤ÊµÒ¤Ï·³¿Í¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£2025Ç¯Ëö¤Ë·³»öÀ¯¸¢¤¬ÁíÁªµó¤ò·×²è¤¹¤ëÃæ¡¢»ÔÌ±¤Îº¤µç¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Ð¥ó¥³¥¯»Ù¶É¡á°ËÆ£¸µµ±¡Ë
¡¡¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤òÂÔ¤ÄµÒ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë²°Âæ¤âÊÂ¤Ö¡£2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤Ë¸½ÃÏ¶¨ÎÏ¼Ô¤ÈË¬¤ì¡¢Çä½Õ¤Î¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²°Âæ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£É½¸þ¤¤Ï¤¿¤Ð¤³¤ä°ûÎÁ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤¬¡¢Å¹¼ç¤ÎÃæÇ¯½÷À¤¬¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ¸å¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï1»þ´Ö¤Ç4Ëü¥Á¥ã¥Ã¥È¡£¼ÂÀª¥ì¡¼¥È¤ÇÌó1500±ß¤À¡£
¡¡²°Âæ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢2¥«·îÁ°¤ËÇä½Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡Ê23¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÖµÒ¤Ï30¡Á50Âå¤Î·³¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡£·³À¯»ÙÇÛ¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯Ãæ¡¢·»¡Ê28¡Ë¤¬ÌóÈ¾Ç¯Á°¤ËÄ§Ê¼¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖµÒ¤Î·³´´Éô¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢·»¤ÎÇÛÂ°Àè¤òÀïÆ®¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î½÷À¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö50Âå¤Î·³¿Í¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ÆÎ¹¹Ô¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï2021Ç¯2·î¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬È¯À¸¡£·³À¯¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Ì±¼çÇÉ¤ä¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤È¹ñ·³¤ÎÀïÆ®¤¬³ÆÃÏ¤ÇÂ³¤¯¡£ÄÌ²ß°Â¤ÇÊª²Á¤â¾å¤¬¤ê¡¢½îÌ±¤ÏÉÏº¤¤Ë¤¢¤¨¤°¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æüµë¤¬300±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¡£2025Ç¯Ëö¤ÎÁíÁªµó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÏ¢ÌÁ¡ÊNLD¡Ë¤¬²òÅÞ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·³À¯¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ±À¯°Ü´É¤Î±é½Ð¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Çä½Õ½÷À¤¬Î©¤ÄÃÏ¶è¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡ÖKTV¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÜÀß¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¡£¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÀÜÂÔ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·ÁÂÖ¤Ç¡¢Ãæ¿´Éô¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÏÃÏ¸µ¸þ¤±¤À¡£
¡¡KTV¤Î°ì¤Ä¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î½÷À¡Ê30¡Ë¤ËµÒÁØ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡£ÊÌ¤Î½÷À¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó·³´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤¯Íè¤ë¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÀø¤á¤¿¡£¥ä¥ó¥´¥ó¤ÏÅÅÎÏÉÔÂ¤Ç·×²èÄäÅÅ¤¬Â³¤¯¤¬¡¢KTV¤Ï¼«²ÈÈ¯ÅÅµ¡¤Ç¿¼Ìë¤äÁáÄ«¤â²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·³¿Í¤ÎÍ·¶½¤Ï»ÔÌ±¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢ËÌÉô¤äÃæÉô¤ÎKTV¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿·³¿Í¤ä·Ù»¡´±¤òÌ±¼çÇÉÉðÁõÁÈ¿¥¡Ö¹ñÌ±ËÉ±ÒÂâ¡ÊPDF¡Ë¡×¤¬½±·â¤·¤¿¤ÈÅÙ¡¹Êó¤¸¤ë¡£°ìÊý¤ÇÌ±¼çÇÉ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥é¥ï¥¸¡×¤Ï2025Ç¯2·î¡¢ÃæÉô¥Þ¥°¥¦¥§´É¶è¤ÎPDF»ÙÇÛÃÏ°è¤ÇKTV¤äÇä½Õ½É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊóÆ»¡£ÆâÀï¤Î±²Ãæ¤Ç½îÌ±¤¬Ì±¼çÇÉ¤Ë¤âÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£