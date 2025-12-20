¡ÖÌîÂ¼´ÆÆÄ°ÊÍè¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬CBO½¢Ç¤¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡È²½³ØÈ¿±þ¡É
ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿23Ç¯Á°¤Î½©¡Ö²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î2·³¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï¡¢10·î¤Ëµð¿Í¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤ò¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë¾·¤Ø¤¤¤·¡¢18Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂàÃÄÄ¾¸å¤Ï¡Ö½¼ÅÅ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·¬ÅÄ»á¤ÎÅÅ·âÅª¤ÊºÆ»ÏÆ°¤Ï¡¢·Þ¤¨¤ëÂ¦¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾¾¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Ï¤¤¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡·¬ÅÄ»á¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È³«¸ý°ìÈÖ¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿ºòµ¨¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡Ö²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£½ç°Ì¤òÁ°Ç¯¤ÎºÇ²¼°Ì¡Ê8°Ì¡Ë¤«¤é7°Ì¤Ë¾å¤²¡¢¼Ú¶â¤òÁ°Ç¯¤Î26¤«¤é14¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï°éÀ®´Þ¤á¤Æ3¿Í¤ÎÁª¼ê¤òNPB¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¡£¤¿¤ÀµåÃÄ¤Ï¤½¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ·¬ÅÄ»á¤Î¾·¤Ø¤¤¤ËÆ°¤¤¤¿¡£NPBÄÌ»»173¾¡¤òµó¤²¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢°úÂà¸å¤ÏÁáÂçÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ö¤Ê¤É¡¢µå³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿È¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Îµ²±¤À¡£
¡Ö»ä¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå»þÂå¡¢¤â¤¦20¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÌîÂ¼¹îÌé»á¤¬ºå¿À´ÆÆÄ¤ò¼¤·¤¿¸å¡¢ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Î½êÂ°¤·¤¿¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2002Ç¯½©¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¥×¥íÆþ¤ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÌîÂ¼»á¤Î²¼¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¼å¤¯¤Æ¤â¡¢ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ò»È¤¨¡×¤È¤¤¤¦Ìîµå´Ñ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ27ºÐ¤À¤Ã¤¿2005Ç¯½©¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Âç¤¤¯±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
·¬ÅÄCBO¤¬¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¼õ¤±¤¿¶Ã¤¡Äµå³¦¤Î´íµ¡¤Ë·Ç¤²¤ëÌ¤Íè¿Þ
¡¡·¬ÅÄCBO¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Çµð¿Í¤Î2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ïµð¿Í¤Ë4¾¡13ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿¡£ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¤ÆÉé¤±¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Êµ²±¤Ç¤Ï¡Ë0¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Î·¬ÅÄCBO¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Êµð¿Í¤Î¡ËÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï3Ï¢¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡£¿·¶½µåÃÄ¤È¤·¤Æ¸«²¼¤í¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶Ã¤¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤Æ¡£ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê3Ï¢Àï¤Î¤¦¤Á¡Ë¤À¤¤¤¿¤¤1»î¹ç¤ÏÉé¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤Ê¤¼Éé¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡Ø¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ´¤ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¡¢È¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£º£µ¨¤ÎÇ¯´Ö´ÑµÒÆ°°÷¤Ï10Ëü3701¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Æâ¤Ç¤Ïµð¿Í¤Ë¼¡¤°2°Ì¡£¤¿¤ÀÍèµ¨¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ1673¿Í¤À¤Ã¤¿´ÑµÒ¿ô¤òÆ±3000¿Í¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢¾¡Î¨5³ä¤ÈA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤µ¤é¤ËËèÇ¯5¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢NPB¥É¥é¥Õ¥È¤ä³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¾å¤Ë¡¢·¬ÅÄCBO¤Ë¤Ï¡ÖµåÃÄÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¹â¤¤µ»½Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤«Á´¤Æ¤Ç¤¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¿·³ã¤ÎÃÏ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥íÌîµåÁü¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·¬ÅÄCBO¤¬Êú¤¯´íµ¡´¶¤ÏÀÚ¼Â¤À¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌîµå¿Í¸ý¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÎã¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ï¤¹¤´¤¯´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ëº£Ç¯¤ÎÃæÂÎÏ¢È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿Æð¼°ÌîµåÉô°÷¤Ï13Ëü4078¿Í¤Ç¡¢2015Ç¯¤Î20Ëü5147¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï6³äÄøÅÙ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤¦²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤Ï¾Íè¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤Þ¤À¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î´íµ¡¤òÂÇ³«¤¹¤ëÆ»¤òÃµ¤¹¾ì¤È¤â¤Ê¤ë¡£¡Ö¶¯¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎÉ¤Ê¸²½¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿·³ã¸©¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤òÉáµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¿Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£·¬ÅÄCBO¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢ÉðÅÄ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¸½¾ì¤È¤É¤¦²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÃå¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö·î¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÏµåÃÄ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¿·³ã¤«¤éµå³¦¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢Âç¤¤ÊÄ©Àï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë