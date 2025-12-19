¡Ú9Ç¯Á°¡Û¤â¤·¤âLG¤¬µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡£Apple, Google, Microsoft 3¼Ò¤Î¡Ö¸¸¤Î·×²è¡×
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÆü¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»
2016Ç¯12·î¡¢Apple¡¢Google¡¢Microsoft¤¬LG¤ò¼´¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤éÌó9Ç¯¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¼«ÂÎ¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏSumsung°ì¶¯¤Ç¡¢Åö»þ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¤òÌÜ»Ø¤¹´¶¤¸¡×¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏ©Àþ¤ØÌá¤ê¡¢LG¤Ï¥¹¥Þ¥Û³«È¯¤«¤éÅ±Âà¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿Ê½Ð¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Îµ»ö¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ë¤È¤³¤í¡£3¼Ò¤ÎÊóÆ»¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤Ä¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤½¤¦¤«Í½ÁÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ã¤Æ¡¢À®¸ù¤·¤¿À½ÉÊ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ì¤Íè¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£Æü¤Îµ»ö¡§Apple¡¢Google¡¢Microsoft¤é¤¬Ž¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥ÛŽ£¤ÇLG¤ÈÄó·È¤«
·ÇºÜÆü¡§2016Ç¯12·î19Æü
Ãø¼Ô¡§ÄÍËÜÄ¾¼ù
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
SFÀ¤³¦¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¡©
¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢»È¤¦»þ¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Samsung¤Ï¸½ºß¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈBloomberg¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËApple¤äGoogle¡¢Microsoft¤âLG¤È¶¦Æ±¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¿¸µ¤Î9to5Mac¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LG¤ÏApple¤é3¼Ò¤ËÂÐ¤·ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ëÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤Ç¤ËLG¤Ï¡Öout-foldable¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯10·î¤Ë¤ÏBusinessKorea¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Samsung¤ÈLG¤¬¾Íè¤ÎiPhone¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¶¡µë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏLG¤¬·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢´Ú¹ñ¤Îetnews¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢LG¤Ë¤è¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ëÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÎÌ»º³«»Ï»þ´ü¤Ï2018Ç¯¡£Áá¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤âÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°iPhone¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï2017Ç¯¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¼ã´³ÄäÂÚµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó³«È¯¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¡£Apple¤ÈSamsung¤ÎÆÃµö¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤½¤ì¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÇÌ¤Íè¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
source: 9to5Mac, BusinessKorea, etnews