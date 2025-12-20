ÂÇÅÝiPhone 18¡ª Galaxy¤Î¡Ö²ÄÊÑ¹Ê¤ê¥«¥á¥éºîÀï¡×¤ÏS27 Ultra¤ËÊÑ¹¹¡©
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯½©¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖiPhone 18¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÊÑ¹Ê¤ê¥«¥á¥é¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÄÊÑ¹Ê¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤Î³«¸ýÉô¤òÊªÍýÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¹Ê¤ê¤ò¿¼¤¯¤·¤ÆÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëµ»½Ñ¡£¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏGalaxy S9¤ª¤è¤ÓGalaxy S9+¤Ç¤³¤Îµ»½Ñ¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Galaxy S20¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤Ç¤ÏÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñWeibo¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎDigital Chat Station¡ÊDCS¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î¿··¿iPhone¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±»á¤Ï°ÊÁ°¡¢iPhone 18 Pro¤ª¤è¤ÓiPhone 18 Pro Max¤Ë²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëGalaxy S26 Ultra¤Ç¡ÈÉü³è¡É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²¿ÅÙ¤«Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·iPhone 18 Pro¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤¬¼ç´ã¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅëºÜ¤Ï2027Ç¯¤ÎGalaxy S27 Ultra¤ËÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢DCS»á¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²£Éý¤Î¹¤¤ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ï¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤â¤³¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¡ÖGalaxy Z Fold8¡×¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÇ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:Weibo
via:Wccftech
