Mrs. GREEN APPLEÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ö¥ß¥»¥¹¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©¡×Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤âÊ¹¤¤¤¿¡Ú¡ÖBABEL no TOH¡×²ñ¾ì¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/20¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡¿Âç¿¹¸µµ®¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ë¤Ë¤è¤ë5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ù¡£º£²ó¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢12·î15Æü¡Á12·î20Æü¤Î4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£JAM¡ÇS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥ß¥»¥¹¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢Ë×Æþ¶õ´ÖÏÃÂê¤Î¥É¡¼¥à²ñ¾ì
2025Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡ØEDEN no SONO¡Ù¡Ê2019¡Á2020¡Ë¡¢¡ØNOAH no HAKOBUNE¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ºî¡ØAtlantis¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ø¤È·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£µìÌóÀ»½ñ¤Î¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡×¤ò¸µ¤ËÁÏºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô12¸ø±é¤Ç55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
³¹¤òºÌ¤ë´ú¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÁñ¸·¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ØBABEL no TOH¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×²ñ°÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿ÌÌÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬¡¢¤³¤Î½Ëº×¤ò¤è¤ê¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ö¥É¥¦JUICE¤Ç´¥ÇÕ¡ÁBABEL CHEERS¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ò·Ç¤²¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤àJAM¡ÇS¤Î»Ñ¤¬¡£¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¤òÌÏ¤·¤¿1Ëç¤ÎÊÉ²è¤ònanoblock¤Ç·úÀß¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¡ÁBABEL Wallcraft¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ænanoblock¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯JAM¡ÇS¤Î»Ñ¤â¡£¤«¤Ä¤Æ¸ÀÍÕ¤ò°ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÎà¤¬¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ÇºÆ¤Ó°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ·¼°¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢4¿§Å¸³«¤Î¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡ÖËâË¡¤Î¾ó¡×¡¢±é½Ð¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¸÷¤ë´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡ÈÀ»ÇÕver.¡É¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëJAM¡ÇS¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤ÈºÝÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¤â¤³¤â¤³Ë¹»Ò¤Ç¥ª¥½¥í¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿ÍÁÈ¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×²ñ°÷¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÈRingo Jam¥·¡¼¥È¡ÉÆÃÅµ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÊÁõ¤¤¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ß¥»¥¹¤Î¶Ê¤ÏÀ¸³è¤Î°ìÉô¡£ËèÆüÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯T¥·¥ã¥Ä¡×¤òÅ»¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·2¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¡Ö½¢³è¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¤¬³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥»¥¹¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËèÆü¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡ÖÉÔ°Õ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËèÆü¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Á´¿È¥³¡¼¥Ç¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿8Ç¯Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦JAM¡ÇS¤Ï¡Ö¡Ø¥Î¥Ë¥µ¥¯¥¦¥¿¡Ù¤Î²Î»ì¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¥ß¥»¥¹¤òÄ°¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Â´¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿º£Ç¯¤Ï¡Ø¥¯¥¹¥·¥¡Ù¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËâË¡¤Î¾ó¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»È¤¤¤ÎÄ»¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤òÂ·¤Ã¤Æ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊJAM¡ÇS¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤ËMrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Ãæ¤Ë¤ÏºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ê¡¢Á°²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤«¤éÂ³¤±¤Æ²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦JAM¡ÇS¤â¤¤¤¿¡£
¥ß¥»¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£²áµî¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ´¤ì¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥Ô¥¢¥ÎÃË»Ò¡É¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢Æ£ß·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤òÃåÍÑ¤·¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Êì¡õÌ¼¤ÇÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥»¥¹Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡ß¡ÖËâË¡¤Î¾ó¡×¤Ç»²Àï¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸JAM¡ÇS¤¿¤Á¤âÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ³«±é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÀÏÃÅª¤ÊÊª¸ì¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±é½Ð¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡ØBABEL no TOH¡Ù¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢JAM¡ÇS°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤ë¥ß¥»¥¹¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê²»³Ú¤ÎÎÏ¡£¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Mrs. GREEN APPLE¡ÖBABEL no TOH¡×
