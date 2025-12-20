¤Õ¤ÈÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¸å¤í»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Ù¤Ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤¹¤®¤Æ¿á¤¤¤¿¡×¡Ö¹ü¤Þ¤Ç³ú¤ß¤Ä¤«¤Ê¤¤ã¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¿¶Á
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡£¾²¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤ò´Ý¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¿¬¤Þ¤ï¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢10.1Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢6,500·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¤Õ¤ÈÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¸å¤í»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Ù¡Û
¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î²ø
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¾²¤Î¾å¤ÇÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤ò´Ý¤á¡¢¸å¤íÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤ª¿¬¤Þ¤ï¤ê¤òÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÂÎ¤È¡¢¤Ô¤ç¤ó¤È¿¤Ó¤¿Â¤Î·Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÍÍ»Ò¤ËXÌ±¤âÇú¾Ð
¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¥¿ー¥ー¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ë¥ã～¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ü¤Þ¤Ç³ú¤ßÉÕ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ì¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Þ²á¤®¤Æ¿á¤¤¤¿¤¾¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤â¡¢¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£