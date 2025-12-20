¡ÚÇ¯ËöÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û±ÊºîÇîÈþ¡¡¼«Á³ÂÎ¤Î¤Þ¤Þ--Ž¢º£¤Ï¡¢Æ¸´é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤Ž£
»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢¡íÆ¸´é¡í¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ÈÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡×
½÷Í¥¤Î±ÊºîÇîÈþ¡Ê55¡Ë¤ÏÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥·¥ã¥Ã¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âº£¤Ï¡¢Æ¸´é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Á³ÂÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ç89Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø£ò£é£â£â£ï£î¡Ù¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ç95Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤ó¤«¤¯¤Ï¤¡¤È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÏ¢¥É¥é¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡í±Ê±ó¤ÎÆ¸´é¡í¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ò»ý¤ÄÌ¾Í¥¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯¤Ç¥¥ã¥ê¥¢37Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ç26Ç¯£²·î£¶Æü¸ø³«±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤Ï¿·¿ÍÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò±é¤¸¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤ÎÊì¿ÆÌò¤òÇ®±é¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤¢¤¤é¤á¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤â¸ø³«Í½Äê¤È¡¢¸½ºß¤âÂè°ìÀþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡íÉ÷¤Þ¤«¤»¡í¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»£²Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢²È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸½÷»Ò¹âÀ¸¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¹ðÃÎ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤¬Ã¯¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤é±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡í»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡í¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
°ì²ó¤¤ê¤Î½Ð±é¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤éÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¡¢¤½¤Î¼¡¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡Ø²µ½÷½Î¡Ù¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡Ø²µ½÷½Î¡Ù¤È¤Ï¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤½¤³¤«¤éÈà½÷¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø£ò£é£â£â£ï£î¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö²Î¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢19ºÐ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÃÙ¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¼«³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡íºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤¸¤ã¤ó¡ª¡í¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤À¤È¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
²¹ÅÙº¹¤ÈÈ¿È¯
¹ø³Ý¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¹Ãå¤â¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢¼þ°Ï¤¬±Êºî¤ò¡íËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ò¡í¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø±Êºî¤Ï¤É¤¦¤»¼¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤Ë¤ÏÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Ï¡Ø¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î²¹ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤âÉþ¤â¶½Ì£¤Ê¤¤¤·¡¢¡í¤³¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¡í¤ß¤¿¤¤¤ÊÀµ²ò¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¼þ¤ê¤¬µá¤á¤ëÊÖ¤·¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤Î¡í¥º¥ì¡í¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÅö»þ¤Î»ä¤Ï¤¢¤ì¤¬Á´ÎÏ¡£»Å»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ø¡£Â³¤±¤ë¤È¤«¼¤á¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ËÉ¬»à¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÆü¡¹¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉñÂæ¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£Èà½÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¡Ø·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ù¤Î·Î¸Å¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç93Ç¯¤Î¡Ø£Ô£É£Í£Å£Ó£Ì£É£Ð ²«¶â´Ý¡Ù¤È¤¤¤¦½é±é·à¤Î¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤«¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»öÌ³½ê¤«¤é¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼Çµï¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡Ä¡ÄÈ¿¹³¿´¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
±é·à³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¸Ø¤ë·Î¸Å¾ì¡£¤½¤³¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±Êºî¤Ï¡¢È¿È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÎÉ¤¯¸À¤¨¤ÐÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¤·¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¸½¾ì¡£¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¼Çµï¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Û¤ÉÃ£À®´¶¤òÆÀ¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥É¥é¥Þ¡ØÍÛ¤Î¤¢¤¿¤ë¾ì½ê¡Ù¡Ê¡Ç94Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼Çµï¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿±Êºî¤Ï¡¢Ì¾Í¥¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
