¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢´ôÉì¸©½é¤Î¥¹¥È¥¢¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥é´ôÉì¡×¤ò2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾¡×¤òÆ±Ç¯12·î20Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö°¦¹¥¼Ô¤äEV¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¹ñÆâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¤³¤ì¤ÇÁ´¹ñ29µòÅÀ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Æ¥¹¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£

¥Æ¥¹¥é¤¬ÌÜ»Ø¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè

¥Æ¥¹¥é¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÃ±¤Ë¹âÀ­Ç½¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö»É·ãÅª¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÀ¤³¦¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñÆâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊEV¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»î¾è¤Ç¤­¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥áー¥«ー¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢¡Ø»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË­¤«¤µ¡Ù¤òÂÎ¸½¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÜµÒ¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£

¿·µ¬¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ¤Î³µÍ×

º£²ó¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¹¥é¼Ö¤òÂÎ¸³¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾

ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÉÍ¾¾»ÖÅÔÏ¤Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍøÊØÀ­¤¬¹â¤¤¡£

¹àÌÜ ¾ÜºÙ ¥ªー¥×¥óÆü 2025Ç¯12·î20Æü ±Ä¶È»þ´Ö 10:00 - 21:00 ½»½ê ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è»ÖÅÔÏ¤2-37-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÉÍ¾¾»ÖÅÔÏ¤ »î¾èÍ½Ìó ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ

¥Æ¥¹¥é´ôÉì

´ôÉì¸©½é¤Î¥Æ¥¹¥é¥¹¥È¥¢¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥é´ôÉì¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥â¥ì¥é´ôÉì¤È¤¤¤¦Âç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£

¹àÌÜ ¾ÜºÙ ¥ªー¥×¥óÆü 2025Ç¯12·î27Æü ±Ä¶È»þ´Ö 11:00 - 21:00 ½»½ê ´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô»°¶¶1100 ¥â¥ì¥é´ôÉì »î¾èÍ½Ìó ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ

»î¾èÍ½Ìó¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

Model 3¤ÈModel Y¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ

¥Æ¥¹¥é¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¼«Æ°¼Ö¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖModel 3¡×¤È¡ÖModel Y¡×¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ­Ç½¤Èµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥À¥ó¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖModel 3¡×

¡ÖModel 3¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤­¤¿¡£¹âÀ­Ç½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê¶îÆ°·Ï¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤ÎÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤Ï¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¹­¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÏÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤Î²÷Å¬À­¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Æ¥¹¥éÆÈ¼«¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥Äー¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤¥·ー¥ó¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£

°µÅÝÅª¤Ê¹­¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ëSUV¡ÖModel Y¡×

Â¿ÍÑÅÓÀ­¤È¹­¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¡ÖModel Y¡×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢SUV¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¦¥Óー¥¯¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÍøÊØÀ­¤È¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç100ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëÈÎÇä¤òÃ£À®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç2,138L¤È¤¤¤¦¹­Âç¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤äÂç·¿²ÙÊª¤ÎÀÑºÜ¤ËÈó¾ï¤ËÍ­¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤â¿´¶¯¤¤¡£

¥Æ¥¹¥é Model 3¤ÈModel Y¤Î¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó

¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢Ã±¤ËÁö¹ÔÀ­Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³Á´ÂÎ¤òË­¤«¤Ë¤¹¤ëÀè¿Êµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Ë¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡£

¹àÌÜ MODEL 3 MODEL Y ¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥× ¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥»¥À¥ó ¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV ¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë \5,313,000～ \5,587,000～ Êä½õ¶âÀ©ÅÙ CEVÊä½õ¶âÂÐ¾Ý \870,000 CEVÊä½õ¶âÂÐ¾Ý \870,000 ¼Â¼ÁÅª¤Ê¹ØÆþÈñÍÑ¡ÊÊä½õ¶âÅ¬ÍÑ¸å¡Ë Ìó444Ëü±ß¤«¤é Ìó471Ëü±ß¤«¤é Ç¼¼Ö´ü´Ö Ìó1～2¥ö·î¡Êºß¸Ë¼Ö¤Ê¤é30Æü°ÊÆâ¡Ë Ìó1～2¥ö·î¡Êºß¸Ë¼Ö¤Ê¤é30Æü°ÊÆâ¡Ë °ì½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥ 594～766km¡Ê¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ë¡Ë 547～682km¡Ê¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ë¡Ë ¶îÆ°Êý¼° RWD¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë / ¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥¿ーAWD¡ÊÁ´ÎØ¶îÆ°¡Ë RWD¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë / ¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥¿ーAWD¡ÊÁ´ÎØ¶îÆ°¡Ë ¥·ー¥È Á°ÀÊ¡§ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥·ー¥È¡¢¥Òー¥¿ー/¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¸åÀÊ¡§6:4¼êÆ°ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥·ー¥È¡¢¥Òー¥¿ー Á°ÀÊ¡§ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥·ー¥È¡¢¥Òー¥¿ー/¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¸åÀÊ¡§4:2:4ÅÅÆ°ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥·ー¥È¡¢¥Òー¥¿ー ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ Á°ÀÊ¡§15.4¥¤¥ó¥Á ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¡¢¸åÀÊ¡§8¥¤¥ó¥Á¥ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó Á°ÀÊ¡§15.4¥¤¥ó¥Á ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¡¢¸åÀÊ¡§8¥¤¥ó¥Á¥ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó Áö¹Ô²÷Å¬À­ Âè2À¤Âå¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Âè2À¤Âå¥Î¥¤¥ºÄã¸º¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡Ê¼×²»¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¡Ë Âè2À¤Âå¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Âè2À¤Âå¥Î¥¤¥ºÄã¸º¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡Ê¼×²»¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¡Ë ¥«¥á¥é ¼Ö³°¥«¥á¥é¡§8¡¢¼ÖÆâ¥«¥á¥é¡§1 ¼Ö³°¥«¥á¥é¡§8¡¢¼ÖÆâ¥«¥á¥é¡§1 ¥¹¥Ôー¥«ー 17¥¹¥Ôー¥«ー¡¢1¥µ¥Ö¥¦ー¥Õ¥¡ー¡Ê¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ë¡Ë 15¥¹¥Ôー¥«ー¡¢1¥µ¥Ö¥¦ー¥Õ¥¡ー¡Ê¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ë¡Ë ¥È¥é¥ó¥¯ 682L¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥é¥ó¥¯¡§88L¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¥ªー¥×¥ó 2,138L¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥é¥ó¥¯117L¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¥ªー¥×¥ó

¢¨°ì½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê¤Î¹ÒÂ³²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ï¡¢¥°¥ìー¥É¤äÁö¹Ô¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£

Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Æ¥¹¥é¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ

º£²ó¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÉÍ¾¾¤È´ôÉì¤Î¥¹¥È¥¢¤ò´Þ¤á¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹­¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«Æ°¼Ö°¦¹¥¼Ô¤äEV¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢»î¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ´ó¤ê¤Î¥Æ¥¹¥é¥¹¥È¥¢¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤Î¾ðÊó¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¤¼¤ÒÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£

¥Æ¥¹¥é¥¹¥È¥¢°ìÍ÷

¥¨¥ê¥¢ ¥¹¥È¥¢Ì¾ ½»½ê ËÌ³¤Æ» ¥Æ¥¹¥é»¥ËÚ ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è ËÌ2¾òÅì4 ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー 2¾ò´Û ÅìËÌ ¥Æ¥¹¥éÀçÂæ µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶èÀðÄ®2-2-13 ´ØÅì ¥Æ¥¹¥é¹âºê ·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÅï¹âÄ®1400 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âºê ¥Æ¥¹¥é¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÈÉßÄ®4-263-1 ¥³¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£ ¥Æ¥¹¥é¿·»°¶¿ ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¿·»°¶¿¤é¤é¥·¥Æ¥£3-1-1 ¤é¤é¤Ýー¤È¿·»°¶¿ ¥Æ¥¹¥é°ñ¾ë °ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¾å¹âÄÅ367 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅÚ±º ¥Æ¥¹¥é¿·½É ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1 ¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーÈÄ¶¶ ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¾®Æ¦Âô3-12-17 ¥Æ¥¹¥é¶Ó»åÄ® ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÂÀÊ¿4-1-2 ¥ª¥ê¥Ê¥¹¶Ó»åÄ® ¥Æ¥¹¥éÍ­³ÚÄ® POP-UP ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ­³ÚÄ®2-10-1 Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û (¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¢¤ê) ¥Æ¥¹¥éËëÄ¥¿·ÅÔ¿´ ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èË­º½1-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´ ¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーÀéÍÕ°ðÌÓ ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶èÄ¹¾ÂÄ®307-1 ¥ï¥ó¥º¥âー¥ë ¥Æ¥¹¥é»Ô¸¶ POP-UP ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Á¤Ï¤éÂæÀ¾3-4 ¥æ¥Ë¥â¤Á¤Ï¤éÂæ (¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¢¤ê) ¥Æ¥¹¥é ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶ ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶ ¥Æ¥¹¥é¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4-6-5 ¥êー¥Õ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¥Æ¥¹¥é¾ÅÆîÊ¿ÄÍ ¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»ÔÅ·¾Â10-1 ¤é¤é¤Ýー¤È¾ÅÆîÊ¿ÄÍ ËÌ¿®±Û ¥Æ¥¹¥éÉÙ»³ ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®²¼·¥ÅÄ165-1 ¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥Æ¥£ ¥Õ¥¡¥Üー¥ì ÃæÉô ¥Æ¥¹¥éÀÅ²¬ÈØÅÄ ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¹â¸«µÖ1200 ¤é¤é¤Ýー¤ÈÈØÅÄ ¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾ ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è»ÖÅÔÏ¤2-37-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÉÍ¾¾»ÖÅÔÏ¤ ¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーÀ±¥öµÖ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶èÌ¾ÅìËÜÄÌ3-22-2 ¥Æ¥¹¥éÌ¾¸Å²°±É °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-3-1 ¥Þ¥ë¥¨¥¤¥¬¥ì¥ê¥¢ ¥Æ¥¹¥éÌ¾¸Å²°Â§Éð °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÂ§Éð¿·Ä®3-1-17 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë Nagoya Noritake Garden ¥Æ¥¹¥é´ôÉì ´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô»°¶¶1100¥â¥ì¥é´ôÉì ¶áµ¦ ¥Æ¥¹¥é¼¢²ì POP-UP ¼¢²ì¸©¼é»³»Ôº£ÉÍÄ®2620-5 ¥Ô¥¨¥ê¼é»³ (¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¢¤ê) ¥Æ¥¹¥éÇßÅÄ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è Âç¿¼Ä®5-54 Grand Green Osaka Minami Tower ¥Æ¥¹¥é¿´ºØ¶¶ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4-2-4 ¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーºæ ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÃæÉ´ÀåÄ»Ä®2-323-1 ¥Æ¥¹¥éËçÊý POP-UP ÂçºåÉÜËçÊý»Ô²¬ÅìÄ®12-2 ËçÊýT-SITE (¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¢¤ê) ¥Æ¥¹¥é¿À¸Í Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶èÃæÇ·Åç2-1-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿À¸ÍÆî Ãæ»Í¹ñ ¥Æ¥¹¥é²¬»³ ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è²¼ÀÐ°æ2-10-8 ÅÎ¤Î³¹¥°¥ìー¥¹ ¥Æ¥¹¥é¹­Åç ¹­Åç¸©¹­Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®£¶-78 ´ðÄ®¡¦¥¯¥ì¥É¥Ñ¥»ー¥é ¶å½£¡¦²­Æì ¥Æ¥¹¥éÊ¡²¬ Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2-2-1 MARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤Á ¥Æ¥¹¥é¶åÂç°ËÅÔ POP-UP Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¶åÂç¿·Ä®5-1 ¤¤¤ÈLab¡Ü ¶åÂç°ËÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹ (¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¢¤ê) ¥Æ¥¹¥é¶åËÌ¶å½£ POP-UP Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶èÅìÅÄ3- 2-102¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÈ¬È¨Åì (¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¢¤ê) ¥Æ¥¹¥é²­Æì ²­Æì¸©Ë­¸«¾ë»ÔË­ºê3-35 ¥¤ー¥¢¥¹²­ÆìË­ºê

¤Þ¤È¤á¡§Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤ÇÂÎ¸³

¥Æ¥¹¥é¤Î¿·µ¬¥¹¥È¥¢¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÎÇäµòÅÀ¤ÎÁý²Ã¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË­¤«¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡£»î¾è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÆÃÍ­¤ÎÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤ÊÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¡£

ËÜµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡¢¥Æ¥¹¥é´ôÉì¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¼«Æ°¼Ö°¦¹¥¼Ô¤ä¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§Tesla Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò