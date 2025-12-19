´ôÉì¤ÈÉÍ¾¾¤Ë¡Ö¥Æ¥¹¥é¡×Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¡ª´ôÉì¸©½é¡¦ÀÅ²¬¸©¤Ï2Å¹ÊÞÌÜ¤Ë
¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢´ôÉì¸©½é¤Î¥¹¥È¥¢¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥é´ôÉì¡×¤ò2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾¡×¤òÆ±Ç¯12·î20Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö°¦¹¥¼Ô¤äEV¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¹ñÆâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¤³¤ì¤ÇÁ´¹ñ29µòÅÀ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Æ¥¹¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¹¥é¤¬ÌÜ»Ø¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè
¥Æ¥¹¥é¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÃ±¤Ë¹âÀÇ½¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö»É·ãÅª¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÀ¤³¦¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñÆâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊEV¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»î¾è¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥áー¥«ー¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢¡Ø»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤µ¡Ù¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÜµÒ¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¿·µ¬¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ¤Î³µÍ×
º£²ó¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¹¥é¼Ö¤òÂÎ¸³¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾
ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÉÍ¾¾»ÖÅÔÏ¤Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¡£
¥Æ¥¹¥é´ôÉì
´ôÉì¸©½é¤Î¥Æ¥¹¥é¥¹¥È¥¢¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥é´ôÉì¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¥â¥ì¥é´ôÉì¤È¤¤¤¦Âç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
»î¾èÍ½Ìó¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Model 3¤ÈModel Y¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ
¥Æ¥¹¥é¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¼«Æ°¼Ö¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖModel 3¡×¤È¡ÖModel Y¡×¤Î³×¿·Åª¤ÊÀÇ½¤Èµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥À¥ó¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖModel 3¡×
¡ÖModel 3¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê¶îÆ°·Ï¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤ÎÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤Ï¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤ÏÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤Î²÷Å¬À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Æ¥¹¥éÆÈ¼«¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥Äー¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê¹¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ëSUV¡ÖModel Y¡×
Â¿ÍÑÅÓÀ¤È¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¡ÖModel Y¡×¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢SUV¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¦¥Óー¥¯¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÍøÊØÀ¤È¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç100ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëÈÎÇä¤òÃ£À®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç2,138L¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤äÂç·¿²ÙÊª¤ÎÀÑºÜ¤ËÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤â¿´¶¯¤¤¡£
¥Æ¥¹¥é Model 3¤ÈModel Y¤Î¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó
¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢Ã±¤ËÁö¹ÔÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³Á´ÂÎ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÀè¿Êµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Ë¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¡£
¢¨°ì½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê¤Î¹ÒÂ³²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ï¡¢¥°¥ìー¥É¤äÁö¹Ô¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Æ¥¹¥é¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ
º£²ó¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÉÍ¾¾¤È´ôÉì¤Î¥¹¥È¥¢¤ò´Þ¤á¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«Æ°¼Ö°¦¹¥¼Ô¤äEV¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢»î¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ´ó¤ê¤Î¥Æ¥¹¥é¥¹¥È¥¢¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤Î¾ðÊó¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¥Æ¥¹¥é¥¹¥È¥¢°ìÍ÷
¤Þ¤È¤á¡§Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤ÇÂÎ¸³
¥Æ¥¹¥é¤Î¿·µ¬¥¹¥È¥¢¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÎÇäµòÅÀ¤ÎÁý²Ã¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡£»î¾è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÆÃÍ¤ÎÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤ÊÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥Æ¥¹¥éÉÍ¾¾¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡¢¥Æ¥¹¥é´ôÉì¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¼«Æ°¼Ö°¦¹¥¼Ô¤ä¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§Tesla Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò