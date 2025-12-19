¥Û¥ó¥À¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸30¼þÇ¯¡ª²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î²÷Å¬¡¦°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÁõÈ÷¤·¤¿µÇ°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÈ¯Çä
ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢STEP WGNÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖSTEP WGN e:HEV AIR EX¡×¤È¡ÖSTEP WGN e:HEV SPADA¡×¤Î30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò2025Ç¯12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥·ー¥È¥¿¥°¤Î¤Û¤«¡¢2ÎóÌÜ¥·ー¥È¥Òー¥¿ー¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åー¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É²÷Å¬¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò¶¯²½¡£1996Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
STEP WGN¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖSTEP WGN e:HEV AIR EX 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¡¢¡ÖSTEP WGN e:HEV SPADA 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤òÀßÄê¤·È¯Çä
Honda¡ÖSTEP WGN¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥× ¥ï¥´¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯£µ·î¤Ë½éÂåÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡ÖSTEP WGN e:HEV AIR EX(¥¹¥Æ¥Ã¥× ¥ï¥´¥ó ¥¤ー¥¨¥¤¥Á¥¤ー¥Ö¥¤ ¥¨¥¢ー ¥¤ー¥¨¥Ã¥¯¥¹) 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¡¢¡ÖSTEP WGN e:HEV SPADA(¥¹¥Æ¥Ã¥× ¥ï¥´¥ó ¥¤ー¥¨¥¤¥Á¥¤ー¥Ö¥¤ ¥¹¥Ñー¥À) 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤ò12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
STEP WGNÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§¡¡
https://www.honda.co.jp/STEPWGN/30th_special_movie/#30th_special_model¡¡
STEP WGN¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢FF 1.5BOX¥é¥¤¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤·¤Æ1996Ç¯5·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·ー¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤ä¡¢¥¯¥é¥¹ºÇÂçµé¢¨1¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ê¤É½éÂå¤«¤é¸½ºß¤Î6ÂåÌÜ¤Þ¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ¹¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿6ÂåÌÜSTEP WGN¤Ï¡¢Honda»Ë¾åºÇÂç¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¢¨£²¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÇÅ¨¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢STEP WGN AIR¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¥Ñ¥ïー¥Æー¥ë¥²ー¥È¤ä2ÎóÌÜ¥·ー¥È¤Î¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¡¦²÷Å¬À¤Î¹â¤¤ÁõÈ÷¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖSTEP WGN AIR EX¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢STEP WGN e:HEV SPADA PREMIUM LINE¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¤è¤ê¼Á´¶¤ò¹â¤á¤¿¡ÖBLACK EDITION¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë£²¤Ä¤Î30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢2ÎóÌÜ¥·ー¥È¥Òー¥¿ー¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åー¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î²÷Å¬¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î´ðËÜ²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½éÂåSTEP WGN¤Î¼ÖÌ¾¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿30¼þÇ¯ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¡¢¥·ー¥È¤Ë30¼þÇ¯ÀìÍÑSTEP WGN¥¿¥°¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSTEP WGN¤ò¤ª¾è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ª¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿·Á¯¤µ¤äÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡1.5～2.0L¥¯¥é¥¹¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¢¨2¡¡2025Ç¯12·î¸½ºß ¼¼Æâ»°À£Ë¡¡Ê¼¼ÆâÄ¹¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¾åÃ¼～3ÎóÌÜÃåÀÊ»þ»ëÅÀ°ÌÃÖ¡ä¡¢¼¼ÆâÉý¡¢¼¼Æâ¹â¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢HondaÄ´¤Ù
¡ÖSTEP WGN e:HEV AIR EX 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¡¢¡ÖSTEP WGN e:HEV SPADA 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡×¤Î¼ç¤ÊÁõÈ÷ÆâÍÆ
Á´¹ñ¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê
¥Ü¥Ç¥£ー¥«¥éーSTEP WGN e:HEV AIR EX 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö ¥Õ¥£¥è¥ë¥É¥ß¥¹¥È¡¦¥Ñー¥ë¡ú1 ¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñー¥ë¡ú1 ¥á¥Æ¥ª¥í¥¤¥É¥°¥ìー¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ú1 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥ë ¥·ー¥Ù¥Ã¥É¥Ö¥ëー¡¦¥Ñー¥ë¡ú1 STEP WGN e:HEV SPADA 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥ß¥¹¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥ë¡ú1 ¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñー¥ë¡ú1 ¥á¥Æ¥ª¥í¥¤¥É¥°¥ìー¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ú1 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ú2
¡ú1¡¡38,500±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ10¡óÈ´¤35,000±ß¡Ë¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ú2¡¡60,500±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ10¡óÈ´¤55,000±ß¡Ë¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢
¡Ö¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー 0120-112010¡Ê¤¤¤¤¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò¡Ë¡×¤Ø¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò