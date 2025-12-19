Æü»º¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤¬¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¡ÈLUXION¡É¡õ¡È¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿ーV¡É¤Î³°´Ñ¤òºþ¿·
Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ìー¥É¡ÖLUXION¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿ーV¡×¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¡¢ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¿·¿§¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÄÀ¤ÈÁªÂò»è¤ò¶¯²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GoogleÅëºÜ¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Å¬À¡¦ÍøÊØÀ¡¦°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¡ÖAUTECH LINE¡×¤ä¼ÖÃæÇñÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤â¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤ò¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸
Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¥¤¥ô¥¡¥ó ¥¨¥¹¥Ô¥Îー¥µ¡Ë¤Ï¡¢18Æü¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤ò¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢2·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1991Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤Ë¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££¶ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Ï¡¢½éÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÈBIG¡É¡¢¡ÈEASY¡É¡¢¡ÈFUN¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥é¥¹¿ï°ì¤Î¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ä¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¡¢°ÜÆ°»þ¤Î²÷Å¬À¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¤äÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLUXION¡Ê¥ë¥¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿ーV¡×¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖLUXION¡Ê¥ë¥¥·¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿·¤¿¤ÊÀìÍÑ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢Á´¥°¥ìー¥É¤Ë¿·¤¿¤Ë3¿§¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤ÏGoogle*1ÅëºÜ¤ÎºÇ¿·NissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¤è¤ê°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥«¥á¥éµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖLUXION¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿ーV¡×¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖLUXION¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤µ¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿¨´¶¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼¡À¤ÂåÁÇºà¡Ö¥Æー¥éー¥Õ¥£¥Ã¥È*£²¡×¤Î¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¹¥¿ーV¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á´¥°¥ìー¥É¤Ç¥àー¥ó¥Ü¥¦¥Ö¥ëー¡¢¥¢¥¯¥¢¥ß¥ó¥È¡¢¥Ç¥£ー¥×¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ëー¤Î¿·¿§3¿§¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁªÂò»è¤ò³È¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½
¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏGoogle*1ÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖGoogle¥Þ¥Ã¥×¡×¡ÖGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¡ÖGoogle Play¡×¤Î³Æµ¡Ç½¤Ë¿·¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¾ðÊó¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥³¥Í¥¯¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¢¤Î»Ü¾û¤·Ëº¤ì¤ä¡¢¥Ï¥¶ー¥É¥é¥ó¥×¾Ã¤·Ëº¤ì¡¢Áë¤ÎÄù¤áËº¤ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤·Ëº¤ì¥¢¥éー¥È¡×¤ä¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¼é¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥âー¥È¥Õ¥©¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£ー¥éー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ15.6¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤ÎÂç·¿¸åÀÊÀìÍÑ¥â¥Ë¥¿ー¤òÀßÄê¤·¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¤°ÜÆ°»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Áö¹Ô³«»Ï»þ¤ËËè²óe-Pedal Step¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁàºî¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¡¢¡Öe‑Pedal Step Á°²ó¥âー¥Éµ²±¡×µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÊØÀ¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ää¼Ö»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤ë¤È¥áー¥¿ーÆâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¡Ö¸åÀÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¥Ö¥¶ー¤¬ÌÄ¤ë¡Ö¸åÀÊ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àー¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢²ÙÊª¤Î¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤ä¡¢»Ò¶¡¤ÎÃÖ¤µî¤êËÉ»ß¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤Î±¿Å¾»Ù±ç
Ãó¼Ö¤ä¶¹¤¤Æ»¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ÇÌòÎ©¤Ä±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÎ¾¤Î¼þÊÕ¾õ¶·¤ò3D±ÇÁü¤Ç¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ê¡Ö3D¥Ó¥åー¡×¡¢¸òº¹ÅÀÅù¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤«¤é»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ëÁ°Êý¤Îº¸±¦¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥Ó¥åー¡×¡¢¥ß¥éー¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÎ¾¥µ¥¤¥É¥Ó¥åー¤òÉ½¼¨¤·¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÃó¼ÖÅù¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¥¯¥íー¥º¥É¥Ó¥åー¡×¤Î3¤Ä¤Î¿·¤·¤¤É½¼¨µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×Á´¹ñ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
*1: Google¡¢Android¡¢Android Auto¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*2: TailorFit¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Æü»º¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§¿¿ÅÄ Íµ¡¢Î¬¾ÎNMC¡Ë¤Ï18Æü¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¡ÖAUTECH LINE¡×¤È¡¢²Ù¼¼¥¹¥Úー¥¹¤ËÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¡ÖAUTECH¡×¡¢¡ÖAUTECH SPORTS SPEC¡×¤ä¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥Óー¥¯¥ë¡ÊLV¡Ë*1¡×¥·¥êー¥º¤ò¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAUTECH¡×¡¢¡ÖAUTECH SPORTS SPEC¡×*2¤Ï3·îÃæ½Ü¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¥â¥Ç¥ë¤ÏÁ´¼Ö2·î12Æü¤è¤ê¡¢Æü»º¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ì¥Ê¡ÖAUTECH LINE¡×¡ä
¡ÖAUTECH LINE¡×¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Ö¼ï¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¡¢¡Ö¥Îー¥È¡×¡¢¡Ö¥ëー¥¯¥¹¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤Ë¤â¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥Ê¡ÖAUTECH LINE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¥ëÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥É¥¢¥ß¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Àー¥¯¶âÂ°Ä´¥·¥ë¥Ðー¤ÎÀìÍÑ16¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤È¥Àー¥¯¥¯¥í¥à¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ãー¤òÁõÈ÷¤·¡¢¼Á´¶¤ò¹â¤á¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥ÈÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿¨´¶¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼¡À¤Âå¥·ー¥ÈÁÇºà¡Ö¥Æー¥éー¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ò¡¢£·¿Í¾è¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ8¿Í¾è¤ê¥°¥ìー¥É¤Ë¤âºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥»¥ì¥Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡ä
¥»¥ì¥Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢2Îó¥·ー¥È¡¦5¿Í¾è¤ê*3¤Î¥·ー¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¡¦¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£²Ù¼¼¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾åÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤¬³«ÊÄ¤Ç¤¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ÎÍøÊØÀ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÉô¤Ë¤â³«ÊÄ²ÄÇ½¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¡¢²ÙÊª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ÎÆ»¶ñ¤òÀ°Á³¤ÈÀÑ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈó¾ï»ý½Ð¤·ÍÑÉÊ¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾å¤Ë¤â²ÙÊª¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Ù¼¼¤ò¾å²¼¤Î¶õ´Ö¤ÇÍ¸ú³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾åÌÌ¤ÎÅ·ÈÄ¤Î°ìÉô¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤·¤Æ¿©»ö¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÑ¿åÀ¡¢Ùû¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿CORDURA®*4À½¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ù¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥È¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤·¡¢¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸ ³µÍ×¡ä
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖAUTECH¡×¡¢¡ÖAUTECH SPORTS SPEC¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥Óー¥¯¥ë(LV)¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤ÏGoogle*5ÅëºÜ¤ÎºÇ¿·NissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¤è¤ê°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥«¥á¥éµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー¥â¥Ë¥¿ー¡×¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CORDURA®À½¥Ù¥Ã¥ÉÀ¸ÃÏ¤òÁªÂò²ÄÇ½*6¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¡ÖLUXION¡×¥°¥ìー¥É¤òÄÉ²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥§¥¢¥¥ã¥Ö ¥¹¥íー¥×¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖËÉ¿å¥·ー¥È¡×¤È¡Ö½õ¼êÀÊ¥¹¥é¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥·ー¥È¡×¤ÎÀßÄê¼Ö¼ï¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1: Æü»º¼«Æ°¼Ö¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¿§¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤ò¡Ö¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥Óー¥¯¥ë¡×¡ÊLV¡§Life Care Vehicles¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
*2: ¡ÖAUTECH SPORTS SPEC¡×¤Î¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È ¥Ñー¥¥ó¥°¡×ÁªÂò¼Ö¤Ï5·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
*3: ¡Öe‑POWER AUTECH¡×¥Ùー¥¹¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï4¿Í¾è¤ê¡£
*4: CORDURA®¤Ï¥¤¥ó¥Ó¥¹¥¿¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*5: Google¡¢Android¡¢Android Auto¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*6: ¡ÖAUTECH¡×¥Ùー¥¹¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¤Ï½ü¤¯
¡ã¥»¥ì¥ÊÆÃÁõ¼Ö Á´¹ñ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡ä
¢¨1¡¡¼ÖÎ¾¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¾ÃÈñÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¡£
¢¨2¡¡¼Ö¤¤¤¹¾è°÷¤ò´Þ¤à¡£
¥»¥ì¥Ê¡ÖAUTECH LINE¡× WEB¥«¥¿¥í¥°¡§
http://www.autech.co.jp/sv/serena_autechline/index.html¡¡
¥»¥ì¥Ê¡ÖAUTECH¡×¡¢¡ÖAUTECH SPORTS SPEC¡× WEB¥«¥¿¥í¥°¡§
https://www.autech.co.jp/sv/serena_autech/index.html¡¡
¥»¥ì¥Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡× WEB¥«¥¿¥í¥°¡§
http://www.autech.co.jp/sv/serena_multibox/index.html¡¡
¥»¥ì¥Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Ã¥É¡× WEB¥«¥¿¥í¥°¡§
https://www.autech.co.jp/sv/serena_multibed/index.html¡¡
¥»¥ì¥Ê¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡× WEB¥«¥¿¥í¥°¡§
https://www.autech.co.jp/sv/serena_step/index.html¡¡
¥»¥ì¥Ê¡Ö¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥Óー¥¯¥ë¡ÊLV¡Ë¡×¥·¥êー¥º WEB¥«¥¿¥í¥°¡§
https://lv.nissan.co.jp/LVCAR/SERENA/¡¡
