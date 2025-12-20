¥ß¥¹¥Á¥ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö»ºÀ¼¡×È¯Çä¡õ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
Mr.Children
Mr.Children¤¬¡¢2026Ç¯3·î25Æü¤ËNew Album¡Ö»ºÀ¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ26Ç¯4·î¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£New¥¢¥ë¥Ð¥à¡õ¥Ä¥¢¡¼È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿Mr.Children¡Ö»ºÀ¼¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
Á°ºî¡Ömiss you¡×¤è¤ê2Ç¯5¥ö·î¡¢22ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö»ºÀ¼¡×¤¬´°À®¡£°ì²»°ì²»¤ËÀ¸Ì¿¤ò½É¤·¤¿¡¢ºÇ¹â·æºî¤¬ÃÂÀ¸¡£
ºîÉÊ¾ðÊóMr.ChildrenNew Album¡Ö»ºÀ¼¡×2026.3.25 RELEASEAll Tracks Written by Kazutoshi SakuraiProduced by Mr.Children½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
TFCC-81200²Á³Ê¡§3,850±ß¡Êtax in¡Ë½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸/40P PHOTO & ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤/CD1ËçÄÌ¾ïÈ×
TFCC-81201²Á³Ê¡§3,300±ß(tax in) ÄÌ¾ïÈ×¡§PHOTO & ²Î»ìÉÕ¤/CD£±ËçCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌMr.Children New Album¡Ö»ºÀ¼¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
Mr.Children Tour 2026 ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë4/4(ÅÚ) ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤4/5(Æü) ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤4/11(ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê4/12(Æü) ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê4/25(ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë4/26(Æü) °¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë5/9(ÅÚ) µÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê5/10(Æü) µÜ¾ë¡¦µÜ¾ë¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê5/16(ÅÚ) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û5/17(Æü) Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û5/30(ÅÚ) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë5/31(Æü) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë 6/13(ÅÚ) ¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî6/14(Æü) ¹áÀî¡¦¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî6/20(ÅÚ) ¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM6/21(Æü) ¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM6/27(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë6/28(Æü) ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë10/3(ÅÚ) Ê¡°æ¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ10/4(Æü) Ê¡°æ¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ10/24(ÅÚ) ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê10/ 25(Æü) ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê10/31(ÅÚ) Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê11/1(Æü) Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê11/14(ÅÚ) º´²ì¡¦SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê11/15(Æü) º´²ì¡¦SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê11/21(ÅÚ) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê11/22(Æü) ¹Åç¡¦¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Êhttp://tour.mrchildren.jp
¡ÚPC¡¦MOBILE¶¦ÄÌ¡Û