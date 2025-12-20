Ï»ËÜÌÚ¤±¤ä¤ºä¡¢´í¸±¤¹¤®¤ë»£±Æ¹ÔÎó¡ÄË¡ÅªÌäÂê¤Ï¡© ÀÖ¿®¹æ¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¿Í¤â
Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¤±¤ä¤ºä¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂê¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤±¤ä¤ºä¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Åô¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëºä¤ÎÃæÊ¢¤Ë¤¢¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÃæ±û¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢ºä¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬±Ç¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÀÄ¿®¹æ¤Î´Ö¤ËÆ»Ï©Ãæ±û¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Îµ¼Ô¤¬12·î¤Ï¤¸¤á¤ÎÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆ»Ï©¤ËµïÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤·¤Æ»£±Æ¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏË¡Î§Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö±ýÍèË¸³²ºá¡×¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤
¤Þ¤º¡¢Æ»Ï©¤òºÉ¤°¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¡¢·ºË¡¤Î¡Ö±ýÍèË¸³²ºá¡×(·ºË¡124¾ò1¹à¡¢2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï20Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â)¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤³¤Îºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±ýÍèË¸³²ºá¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊÄºÉ¡×¤È¤Ï¡¢Í·Á¤Î¾ã³²Êª¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÆ»Ï©¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÌÜÅª¤ÇÆ»Ï©¤Ë°ì»þÅª¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢´í¸±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂàÈò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì»þÅª¤ÊÂÚÎ±¤Ë²á¤®¤º¡¢¡ÖÊÄºÉ¡×¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¾ò²ò·ºË¡¡×¡Ê¹°Ê¸Æ²¡¢Á°ÅÄ²í±Ñ¤é¡ËÂè5ÈÇp395¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¸ÃÄ¤ÇÆ»Ï©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ßÄÌ¹Ô¤òË¸³²¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÊÄºÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤ê¤¦¤ë
±ýÍèË¸³²ºá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡76¾ò4¹à2¹æ¤Ï¡¢¸òÄÌ¤ÎË¸³²¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤¬¤ó¤À¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È³Â§¤Ï¡Ö5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤Ç¤¹(Æ±Ë¡120¾ò1¹à10¹æ)¡£
ÀÄ¿®¹æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¾å¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸åÂ³¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä±¦º¸ÀÞ¼ÖÎ¾¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡üÂáÊá¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡©
ËÜ¾ò¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Û¤É½Å¤¤È³Â§¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÊÎ¬¼°¡Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÖÆ»¤Ë½Ð¤Æ¸òÄÌ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç½èÈ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£È³¶â·º¤À¤È²¾¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤âÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢È½Îã½¸¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÎã¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2019Ç¯3·î¤³¤í¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿YouTuber¤¬¡¢Æ»Ï©»ÈÍÑ¡¦¸òÄÌË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿Îã¤ä¡¢2018Ç¯2·î¤³¤í¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤é¤¬Æ»Ï©¤Ë¥³¥¿¥Ä¤òÃÖ¤¤¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤À»öÎã¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçºåÃÏÈ½¾¼ÏÂ56Ç¯¡Ê1981Ç¯¡Ë5·î15Æü¡ÊÏ«Æ¯ÁèµÄ¤ÎºÝ¤ËÆ»Ï©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¡¢76¾ò4¹à°ãÈ¿¤È¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Îã¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÀÖ¿®¹æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²£ÃÇÊâÆ»¾å¤Ë»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿»£±Æ¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸åÂáÊá¤Ê¤É¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î·ÚÈù¤ÊÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈÈ¿Í¤Î½»µï¡¦»áÌ¾¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×¤ä¡ÖÆ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê217¾ò¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡76¾ò4¹à°ãÈ¿¤Ï¤³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤âÍýÏÀ¾å¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢·Ù»¡½ð¤Ø¤Î¡ÖÇ¤°ÕÆ±¹Ô¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¤°Õ¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¾ì¤Îº®Íð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¶¯¤¯Æ±¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾åµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢½ê³í¤Î·Ù»¡½ð(¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏËãÉÛ·Ù»¡½ð¤Ê¤É)¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¶¡½ÒÄ´½ñ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤Ç¿ô»þ´Ö¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ¾Æü¶á¤¯¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÀÄÀÚÉä¡×À©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤
Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ»¸òË¡°ãÈ¿¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ë¾ì¹ç¤è¤ê¤â¡¢¼êÂ³¤Åª¤Ë¤Ï¡Ö½Å¤¤¡×²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ(¤¤¤ï¤æ¤ëÀÄÀÚÉä)¡×¤¬¤¢¤ê¡¢È¿Â§¶â¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ì¤Ð·º»ö¼êÂ³¤¤Ë¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ãÈ¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÄÀÚÉä¤ÎÀ©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¾¤Á¤Ë·º»ö¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÇÄ´½ñ¤ò¼è¤é¤ì¡¢¸¡»¡Ä£¤Ø½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤«¤é¡ÖÎ¬¼°Ì¿Îá¡×¤Ê¤É¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°²Ê¤¬¤Ä¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§¾®ÁÒ¶©ÍÎ¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éôµ¼Ô¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë