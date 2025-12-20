¿¹ÊÝJÀï»Î¤â¡Ä¡Öº£µ¨J¤Î¶Ã¤Áª¼ê¡×¤ò¸·Áª¡¡JFL¤«¤é¤Î¶ìÏ«¿Í¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯ÆÈÁöÆüËÜ¿ÍFW¤â
J1¡ÁJ3¤«¤é¶Ã¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Áª¼ê¤ò¸·Áª
¡¡1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡£
¡¡É®¼Ô¤ÎÁí³ç¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¶Ã¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º11¡É¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
ÇßÅÄÆ©¸ã¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
¡¡¸¢ÅÄ½¤°ì¡Ê¸½¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤ËÂå¤ï¤ëÀµGK¤È¤·¤ÆÅö½é¤Ï²ÍªºÈ¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î20Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤Ê¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢¾º³ÊÁÈ¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¤Î¾¡Íø¤ò»Ù¤¨¤¿¡£½ªÈ×Àï¤ËÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤ÎÂ¸ºßÈ´¤¤ËÀ¶¿å¤Î»ÄÎ±¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£²ø²æ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¶ðÂôÂç¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢ÉÂ±¡¤Ç²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éJFL¤ÎTIAMOËçÊý¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ°´ê¤Î²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿å¸Í¤Ç¡¢³«Ëë»þ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢J2Âè9Àá¤Î»¥ËÚÀï¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¡£°Ê¹ß¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Î»³¸ýÀï¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£JFL¤«¤éJ2¡¢J1¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏÅØÎÏ¤È¿®Ç°¤Î»òÊª¤À¤í¤¦¡£
¿·°æ°ìÍÔ¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë
¡¡¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿ºòÇ¯6·î¤Ë¡¢±¦Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ª¤è¤Ó±¦É¨³°Â¦È¾·îÈÄÃÇÎö¤È¤¤¤¦Âç²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£Éüµ¢¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯°Ê¾å¤òÍ×¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈá´ê¤ÎJ1¾º³Ê¡£´ñ¤·¤¯¤â²áµî5¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤ÎÀéÍÕ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤è¤ê¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ªÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿·°æ¤¬¡¢J1¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¡£
°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë
¡¡º£¼£¡ÊÅö»þJ3¡Ë¤«¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÊÒÎÚ¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢J2ÂçÊ¬¡¢¤µ¤é¤ËÊ¡²¬¤Ç³ÐÀÃÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£³Ü¤ÎÉé½ý¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁõÃå¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢1ÂÐ1¤Î¶¯¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¹¶·âÌÌ¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê°ÜÀÒ¤¬ÉÃÆÉ¤ß¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤ë°ÂÆ£¡£WÇÕ¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Ü³±ÑÂç¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¡Ë
¡¡¹ÃÉÜ»þÂå¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢J1½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯Åç¤Ç¤Ï2Ç¯Â³¤±¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Äê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÈÖ¤òÆÀ¤ì¤ÐÇ½ÎÏ¤ÎÊÒÎÚ¤Ï¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¤Î¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¡×¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Î±¿Æ°ÎÌ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤¬È¯´ø¡£¾å°ÌÌö¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤äÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤â»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿Ü³¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
J3Í¥¾¡&¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô
ÃæÀîÆØ±Í¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤«¤éÆÃÊÌÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆÈôÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæÈ×¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤í¤¦¡£½øÈ×Àï¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿·§ºä¸÷´õ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ÏÇð¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ëÃæÀî¤¬°ã¤Ã¤¿»ý¤ÁÌ£¤Ç¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¡¢Î®Æ°Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤ë¡£
²Ï°æÍÛ²ð¡Ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë
¡¡J2¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ°È¾Àï¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾®ÅÄÀÚÆ»¼£Á°´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¡£°ÂÃ£Î¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿ô»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤¿¥é¥¹¥È10»î¹ç¤ÇÃæÈ×¤Î°ú¤Äù¤áÌò¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£90Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÇ½ªÀá¤Ï4-1¤Ç½©ÅÄ¤Ë¾¡Íø¡ÈÉÙ»³¤Î´ñÀ×¡É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÀÌóËþÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢36ºÐMF¤ÎÊ³Æ®¤Ë¡¢ÀËÊÌ¤ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¡£
ºÙ°æ¶Á¡Ê²£ÉÍFC¡Ë
¡¡¥¿¥¤¥È¤Ê¼éÈ÷¤ÈÈóËÞ¤ÊÁöÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Éý¹¤¤¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÂ®¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡£ÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤Æ¤¬¥Ï¥¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£·ë²Ì¥Á¡¼¥à¤ÏJ2¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Àµ¼°¤Ê1Ç¯ÌÜ¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÈôÌö¤ÎÆ»¤â¤Ò¤é¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¾®Àô²ÂÊæ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¡¡±ºÏÂ¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿Çð¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÀï½Ñ¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡£²ÄÊÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤â¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£7ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤âÎ©ÇÉ¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È11¤ÏÅöÁ³¤ÎÉ¾²Á¤À¤í¤¦¡£
ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¡¡¾¾ËÜ»³²í¤ò·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤ÎÅß¡£¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë½êÂ°Àè¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢SNS¤Ç¼«¸ÊPR¤òÂ³¤±¤¿¡£Åö»þ¡¢´ØÅì¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍâÇ¯¤Î2·î¡£¤½¤³¤«¤éJFL¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ºÆÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿J3¤Ç±Ô¤¤»Å³Ý¤±¤È·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢11ÆÀÅÀ14¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£J3¾º³Ê1Ç¯¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈJ2¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¶¶ËÜ·¼¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óÆó·åÆÀÅÀ¤Î12¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é25ÆÀÅÀ¤ËÇÜÁý¡£¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎJ3ÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëµ»½Ñ¤¬¹â¤¯¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ï¡È¶¶ËÜ¥¾¡¼¥ó¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÃæ±ûÆÍÇË¤Ç¤â¾×·âÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î·è¾¡¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ù¤ë³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê²Ï¼£ÎÉ¹¬ / Yoshiyuki Kawaji¡Ë