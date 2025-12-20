¡ÖÂç¤¤Ê²»¤ÇÃÏ¿Ì¤«¤È¡×¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬°û¿©Å¹¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¡ÄÆþ¤ê¸ý¤Î¥¬¥é¥¹¤¬Ê´¡¹¤Ë¡¡¾èµÒ¤Ï¹üÀÞ¤Î½Å½ý¡¡Âçºå»Ô¡¦Ãæ±û¶è
Âçºå»Ô¡¦Ãæ±û¶è¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Æ»Ï©¤ò³°¤ì¡¢°û¿©Å¹¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£Å¹¤ÏÆþ¸ýÂ¦¤¬·ã¤·¤¯ÇËÂ»¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¸òº¹ÅÀ¤ÇÌµÍý¤Ê¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ò¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¡¢¤Ï¤º¤ß¤ÇÅ¹ÊÞ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Å¹Æâ¤Ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¾èµÒ¤È±¿Å¾¼ê¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
°û¿©Å¹¤Ë¼ÖÎ¾ÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸ÎÈ¯À¸
Âçºå»Ô¡¦Ãæ±û¶è¤Ç17Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ËÀµÌÌ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À1Âæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î»Ñ¤À¡£
Å¹¤ÎÀµÌÌ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¤ÏÊ´¡¹¤Ë¡£Å¹¤ÎÈâ¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÂç¤¤¯¤æ¤¬¤ß¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï»ö¸Î¤Î¾×·â¤Ç³°¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¡¢»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÀÅ¤«¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢Âç¤¤Ê²»¤È¤È¤â¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Åö»þ¡¢Å¹¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌµÍý¤Ê±¦ÀÞ¤¬»ö¸Î¤ËÈ¯Å¸
¤Ê¤¼¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÆ»Ï©¤òÂç¤¤¯³°¤ì¡¢Å¹¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Î°ìÈÖº¸Â¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¸òº¹ÅÀ¤Ç¶¯°ú¤Ë±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Æ»Ï©±è¤¤¤ÎÅ¹¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢Å¹ÊÞ¤Î¾å¤Î³¬¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡Ö²»¤Ê¤Ã¤¿¤è¡¢Âç¤¤¤¡¢·ë¹½Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥«¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿ºÇ½é¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Î70Âå¤Î½÷À¤¬¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢50Âå¤Î±¿Å¾¼ê¤â·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 12·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë