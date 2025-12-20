´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¸«³Øµ¡Á¡ÈÀ¤³¦¤ò¼ÍÄø¡É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ë¶Ã¤¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¤¬³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÅù¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤Ï¡¼¡£Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢ÁÏÂ¤³Ø²Ê¡¦±Æ»³µ®É§¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¡£¡Ê²èÁü¤Ï¡¢Ë¬Ìä¤·¤¿¥Ï¥ó¥ê¥à·ÝÇ½·Ý½Ñ¹â¹»¤Ç¤Î´¿·Þ¤Î²£ÃÇËë¡£¡ÖÆ±»Ö¼Ò¡×¤Î¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Ï¤´°¦·É¡Ë
³ØÀ¸¤ËÂç¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸¦½¤
2025Ç¯£¹·î6Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ëÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á34Ì¾¤ò°úÎ¨¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸¦½¤¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÀµµ¬¤Î²ÊÌÜ¤È¤·¤ÆÃ±°Ì¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè²óÂ¿¤¯¤Î´õË¾¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢°úÎ¨¤¹¤ëÀîÅÄÎ´ÍºÀèÀ¸¤È»ä¤È¤Ç½ñÎàÁª¹Í¤ÈÌÌÀÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆK-POP¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢´Ú¹ñ¸¦½¤¤Ï2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¼Â»Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤âÂ³¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè¤À¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿Åìµþ¤Î¤¢¤ëÍÌ¾Âç³Ø¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²æ¤¬Âç³Ø¤Ë¤âºÙ¤«¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
ÀîÅÄÀèÀ¸¤Ï´Ú¹ñ¸¦½¤¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¥¿¥¤Åù¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¹¤¯ÀºÄÌ¤·¤¿µ¤¤Î¹ç¤¦Æ±Î½¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÊý¤Ï´ðËÜ¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿Í´Ö¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÀìÌç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¹ÖµÁ¤ä¸¦µæ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶á¤¯¤Æ±ó¤¤¹ñ¡×¤È»þ¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ï¸ß¤¤¤ÎÁê°ãÅÀ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾Î¾¹ñ¤ÎÊ¸²½¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾®Ê¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¶á¤¯¤Æ¶á¤¤¡×¥Ë¥Ã¥Á¤Ç½À¤é¤«¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÂçºî¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾õ
9Æü´Ö¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏµÙ¤à²Ë¤Ê¤¯¤½¤ì¤é¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë¹Ö±é¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¤â¤¦¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤ÐÎò»ËÅª¤ÊÄ¹¼Ü¤â¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¸½ºß´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âçºî¡¦Ä¹¼Ü¤â¤Î¤Î¿ô¤Ï¿ïÊ¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ä¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼Åª¤Ë¡Ö»ëÄ°Î¨¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡¢¡ÖÀ©ºîÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¡×¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Î·Ð¸³¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦·Ï¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢³µ¤Í¸½ºß¤Ç¤Ï»ëÄ°Î¨5~10%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤Î¸º¾¯¤ä»ëÄ°¼Ô¤¬¹¥¤àÈÖÁÈ¤¬Ê¬»¶²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬Ç¯¡¹¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤È¶á¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾õ¤òÊ¹¤¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÀµÄ¾»ä¤¿¤Á¤Û¤É¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤Î¸¦½¤»²²Ã¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶½Ì£¤Ï¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤ËK-POP¤ÎÊý¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬Âç¤¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢½Ð¤¿¤È¤³¾¡ÉéÅª¤Ë¸½¾ì¤ÇµÓËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤µ¤¨ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤âÊ¹¤¯´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈÖ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡ØµÓËÜ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤âÂç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Î¶ìÏ«¤ÏÆü´Ú¶¦ÄÌ
¥É¥é¥ÞÀ©ºî¾å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¤³¤Ü¤ìÏÃ¤â¡¢Æü´ÚÌä¤ï¤ºÎà»÷À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ã¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ï¡¢¹Ö±éÁ°Æü¡¢¾¯¡¹¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡©¶òÃÔ¤ò²¿»þ´Ö¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ëÈà¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î´é¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤Ë¤³¤½Â¸ºß²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤ÇÎÉ¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÎ¾¹ñ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ËÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤Ë¤â²¹¸ü¤½¤¦¤ÊÇ¯ÇÛ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡ÖÊ¢¤òÎ©¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¹Ö±é¤Î¸å¤Ç¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤â¡¢ºÊ¤È»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡¢»ä¼«¿È¤ÎÌ¤½Ï¤Êºî¤ê¼ê»þÂå¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢ÊÌ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë±é¼Ô¡¦ºî¤ê¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Æ»³¤µ¤ó¡¢»ä¤ÏµÕ¤ËÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¹ñ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½ÆüËÜ¤ÎÈ¾Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°¤Ç¾¡Éé¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»þ¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ç¤¹¤¬¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¬ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åÆüËÜ¤ÎÂç³Ø±¡¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤âÀ¤³¦¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¤¥º¤Ë´°Á´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ï¡¢¼«¹ñ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±Ç¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¡¢¸ß¤¤¤Î¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡ÖÆü´Ú¶¦ºî¥É¥é¥Þ¡×¤ä¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÆüËÜÈÇ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤µ¤µ¤«ÀÛÂ®¤È¤¤¤¦¤È´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¹ç¤¤»þ¤ËÇº¤ß¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊÀ©ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¤¬¾úÂ¤¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò»Ï¤áÂ¾¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¸¦µæ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÇ®¿´¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸¦½¤¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¸ø³«
³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¸¦½¤¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î´ÑÍ÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¸À¤¨¤Ð¤µ¤·¤º¤á¡¢¡Ö¥²¥Í¥×¥í¡×¤ò°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÅöÁ³¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ä¤·¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¤¡¢ÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿¶µ¤¨»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ÏÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤è¤ê¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤½¤ì¤Ë¶á¤¯¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ò¤è¤ê±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½ç¤É¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤´¤È¤ËÍâ½µÊ¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤â¤Þ¤È¤á»£¤ê¤·¤Æ¤ª¤¡¢¸å¤ËÊÔ½¸¤Ç¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¹çÍýÅª¤ÊÍÍ»Ò¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¡¢¤½¤³¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÀ¤¤ËÂç¤¤¯Çä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤ë¿¿Ùõ¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
°ìºòÇ¯Ë¬¤ì¤¿»öÌ³½ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë°ìÎØ¤Îé¬é¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼õ¤±¤¿¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢ËË¤òÀÖ¤é¤á¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤âËè²ó´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤ò¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â´¶¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤µ¤Ç¤¹¡£¸ø±éÁ°¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ªÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¤Î³§¤µ¤Þ¡×¤ÈÂç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÀîÅÄÀèÀ¸¤Î¿ÔÎÏ¤Ç¡¢¸ø±é¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ»ä¤Ï¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Ã¼Åª¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡ÖÀ¤³¦¡×¤ò´°Á´¤Ë¼ÍÄø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¾ÍèÍÌ¾ÇÐÍ¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂº¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»È¾¤Ð¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤â»÷¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë´Ú¹ñ¤Î³Ø¹»¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤À¤±µ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ä¹â¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Åì°¡ÊüÁ÷·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊDIMA¡Ë¡¢Íü²Ö½÷»ÒÂç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥ê¥à·ÝÇ½·Ý½Ñ¹â¹»¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÅì°¡ÊüÁ÷·Ý½ÑÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÆü´Ö¤ò¤«¤±´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ó¡¢½¤Î»½ñ¤¬³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åì°¡ÊüÁ÷·Ý½ÑÂç³Ø¤Ï¡¢ÊüÁ÷¡¦±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦±éµ»¡¦ÉñÂæ¡¦K-POP¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¶þ»Ø¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀìÌçÂç³Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤Î¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤âÂç³ØÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤Ç¤Î¤´±ï¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤âÁÕ¸ù¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¤È³Ø½ÑÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¡¢¹¹¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡
¡ã¼¹É®¼ÔÎ¬Îò¡ä
±Æ»³ µ®É§¡Ê¤«¤²¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤Ò¤³¡Ë
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢ÁÏÂ¤³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£
ËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
Ä«ÆüÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ°Ñ°÷Ä¹¡£
ÆüËÜ¾Ð¤¤³Ø²ñÍý»ö¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç°Ñ°÷¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤ï¤«¤ëÊ¿À®¼Ò²ñÉ÷Â¯»Ë¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤æ¤¯¤¨¡×¤Ê¤É¡£
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
