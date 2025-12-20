ÊÆ»ÊË¡¾Ê¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ³«¼¨¡¡¿·»ö¼Â¤ÎÍÌµ¤¬¾ÇÅÀ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ï19Æü¡¢¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤äÌ±¼çÅÞ¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤é¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢´Ø·¸À¤ò½ä¤Ã¤Æ¿·»ö¼Â¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬¾¯½÷Çã½Õ¤Î¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¤òÊÝÍ¤·¡¢¸ýÉõ¤¸¤Î¤¿¤á»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë±¢ËÅÏÀ¤¬º¬¶¯¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÅö½é¸ø³«¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ù»ýÁØ¡ÖMAGA¡×¤ä¶¦ÏÂÅÞÆâ¤«¤é¤âÁ´ÍÆ²òÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¼ý¤Þ¤é¤ºÍÆÇ§¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11·îÃæ½Ü¤Ë¾å²¼Î¾±¡¤Ç´ØÏ¢»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëË¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£