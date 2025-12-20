Ìë¤Î¸ø±à¤Ç¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¸«¤ì¤¿¡Ù¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¢ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤Ë3Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥¤¥Ì¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÌë¤Î¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤µ¤ó¡£¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤é¡Ä¡£¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¸«¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç36.4Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Ìë¤Î¸ø±à¤Ç¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¸«¤ì¤¿¡Ù¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¢ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¸ø±à¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¸«¤ì¤¿ー¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸¤
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@omochi_pome16¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡Ö¤ª¤â¤Á¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÌë¤Î¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤ÎÌë»¶Êâ¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤È¸÷¤ë¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¸ø±àÆâ¤òïèÊâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¡£
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ª»¶ÊâÉ÷·Ê¤ËÈ¿¶Á
¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤é¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¸«¤ì¤¿ー¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ç¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼ó¼þ¤ê¤¬ÀÖ¡¢ÎÐ¡¢ÀÄ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¿å¿§¡Ä¤È¡¢¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¸÷¤ë¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡Ø¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¡¢¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤â¤É¤³¤«¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤ª»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬À¸¤ó¤ÀÁÇÅ¨¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤è¤Í¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¤¥Ì¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤À¤Í¡×¡Ö¤ï¤¢²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤¨ÏÃ¤ä¤¢¡×¡Ö»ä¤âÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Ë¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÇò¤Õ¤ï¤Õ¤ï´Å¤¨¤óË·¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï♡
2023Ç¯9·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆâµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¤â¤Ä´Å¤¨¤óË·¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥¤¥Ì¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤â¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¡¹¤ËÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¢ÂðµñÈÝ¥âー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤ª¤â¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌþ¤ä¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
