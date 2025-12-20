º£À¤µªºÇ¤â¹ó¤¤¥À¥¤¥Ö¡©¡¡¥¹¥¤¥¹¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç»×¤ï¤ºËÜ¿Í¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¥À¥¤¥Ö¤¬ÏÃÂê¤Ë
¸½Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏVAR¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇPK¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¤¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç»×¤ï¤ºËÜ¿Í¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥À¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥¬¥ì¥óVS¥·¥ª¥ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£¥·¥ª¥ó¤ÎDF¥Ì¥Þ¡¦¥é¥Ð¥ó¥·¡¼¤¬¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬¿¨¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥·¥ª¥óFW¥¤¥ê¥ä¡¦¥·¥å¥¢¥ì¥Õ¤È¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥¬¥ì¥óGK¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥®¤Î2¿Í¤¬È¿±þ¤·¡¢¥·¥å¥¢¥ì¥Õ¤¬Àè¤Ë¿¨¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Áê¼êGK¤Î¥¸¥®¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÅÝ¤ì¤¿¥·¥å¥¢¥ì¥ÕËÜ¿Í¤â¶ì¾Ð¤¤¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¡¼¥É¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ç¿³¤â·Ù¹ð¤ÏÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤µª¤Î¥À¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥À¥¤¥Ö¤âÄÁ¤·¤¤¤«¡£
Was hat sich Ilyas Chouaref dabei gedacht? Bei der 1:3-Pleite von Sion beim FC St. Gallen erzielt er erst ein Traumtor - und liefert dann eine wilde Schwalbe.https://t.co/Ut2W1271J5 pic.twitter.com/5kT1A5ih1x— Nau.ch (@nau_live) December 17, 2025