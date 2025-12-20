¥¹¥¤¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤Ç¤½¤ì¤Ïµ¯¤­¤¿ photo/Getty Images

¸½Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏVAR¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇPK¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¤¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç»×¤ï¤ºËÜ¿Í¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥À¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¤½¤ì¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥¬¥ì¥óVS¥·¥ª¥ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£¥·¥ª¥ó¤ÎDF¥Ì¥Þ¡¦¥é¥Ð¥ó¥·¡¼¤¬¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬¿¨¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥·¥ª¥óFW¥¤¥ê¥ä¡¦¥·¥å¥¢¥ì¥Õ¤È¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥¬¥ì¥óGK¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥®¤Î2¿Í¤¬È¿±þ¤·¡¢¥·¥å¥¢¥ì¥Õ¤¬Àè¤Ë¿¨¤Ã¤¿¡£

¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¸¥®¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤Î¤¬ÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´¤¯ÀÜ¿¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¥·¥å¥¢¥ì¥Õ¤Ï¾¯¤·¥¿¥Ã¥Á¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¼¤«¥À¥¤¥Ö¡£¥¿¥Ã¥Á¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¡¢ÒôÓÍ¤ËGK¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¸«¤»¤«¤±¤ÆPK¤ò¼è¤í¤¦¤È¤Î¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¤·¤«¤·Áê¼êGK¤Î¥¸¥®¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÅÝ¤ì¤¿¥·¥å¥¢¥ì¥ÕËÜ¿Í¤â¶ì¾Ð¤¤¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¡¼¥É¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ç¿³¤â·Ù¹ð¤ÏÉÔÍ×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

 SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤µª¤Î¥À¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥À¥¤¥Ö¤âÄÁ¤·¤¤¤«¡£