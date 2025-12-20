¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡Ö6¼ÖÀþ²½¡×¤Î¿¿¼Â¡ª ¶¶¤Ï¹¤¬¤ë¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡© ³¤¤Û¤¿¤ë¤ËÌ²¤ë¡ÖÂè3¤Î·ê¡×¤ÎÈëÌ©
¶¶¤Ï³ÈÄ¥²Ä ¤Ç¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡©
¡¡½µËö¤ÎÍ¼Êý¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ¤«¤éÀîºêÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡£¡Ö³¤¤Û¤¿¤ë¤Þ¤Ç120Ê¬¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ð¤ÊÉ½¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢ÀäË¾¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Ç¥«¥Ã!!¡ÛÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó»ê¶á¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¿ôÆüËÜ°ì¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹
¡Ö¼ÖÀþ¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤ì¤ÐÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Êº¨¤ßÀá¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡Ö6¼ÖÀþ²½¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ê¥·¤â¡£ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹½Â¤¾å¤Î»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÂ¦¤Î¶¶ÎÂÉôÊ¬¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¡£ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¶¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶¶µÓ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËÆ»Ï©¤ò³ÈÉý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¶¤Î³°Â¦¤Ë¥Ä¥®¥Ï¥®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾²ÈÇ¤ò±ä¤Ð¤»¤Ð¡¢Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ë3¼ÖÀþ²½¡Ê±ýÉü6¼ÖÀþ²½¡Ë¤¬²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÀîºêÂ¦¤Î³¤Äì¥È¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¼Â¤Ï¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ê6¼ÖÀþ²½¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿½àÈ÷¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Öº£¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¹¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î2ËÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö3ËÜÌÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¿·¤¿¤Ë·¡¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë·×²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢ÉâÅç¼èÉÕÉô¤ä³¤¤Û¤¿¤ë¡¢ÅÓÃæ¤Î´¹µ¤»ÜÀß¡ÖÉ÷¤ÎÅã¡×¤Ë¤Ï¡¢3ËÜÌÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë³¤¤Û¤¿¤ë¤ÎÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌó300m¤Û¤É·¡ºï¤µ¤ì¤¿¡Ö3ËÜÌÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ý¡×¤¬¿ÍÃÎ¤ì¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¶¤Ï¡Ö²£¤Ë¹¤²¤ë¡×¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡Ö¤â¤¦1ËÜ·¡¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¹½ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤Ï6¼ÖÀþ²½¤Ø¤ÎÆ»¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÇüÂç¤Ê¹©»öÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢º£¤Î¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤Þ¤Þ¡¢Àþ¤ò°ú¤Ä¾¤»¤Ð3¼ÖÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àþ¤ò°ú¤Ä¾¤»¤Ð²ò·è¡© ¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤â¤Ã¤È¤â¤ÊÍýÍ³
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶·¡¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ûÂ¸¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç6¼ÖÀþ²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤Î¶¶ÎÂÉô¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¥¢¥¯¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÄ¾·ÂÌó14m¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÃÇÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢¼ÖÆ»¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¹¤¤Ï©Â¦ÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ò¼ÖÀþ¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´¾å¤¤ï¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹¤¤Ï©Â¦ÂÓ¤Ï¡¢¸Î¾ã¼Ö¤¬ÂàÈò¤·¤¿¤ê¡¢²ÐºÒ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»þ¤Ë¾ÃËÉ¼Ö¤äµßµÞ¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÌ¿¤ÎÆ»¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òºï¤Ã¤Æ¼ÖÀþ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ëü°ì¤ÎºÝ¤ËÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö´¹µ¤¡×¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Î´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¸½ºß¤Î¸òÄÌÎÌ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë¼ÖÀþ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤¤¤¸¤ë¤Î¤Ï´í¸±¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·×²è¤É¤ª¤ê¡Ö3ËÜÌÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ò·¡¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¹©»öÈñ¤Ï¿ôÀé²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¾¤Ë¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥óËÜÂÎ¤ò¹¤²¤Æ¤â¡¢ÀîºêÂ¦¤Î½Ð¸ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉâÅç¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÑÃÏ¤¬¸Â¤é¤ìÊ£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÉâÅçJCT¤Î³ÈÉý¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÁí»ö¶ÈÈñÌó1Ãû4400²¯±ß¤ò¤«¤±¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡£¤½¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤âÂ³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµð³ÛÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸½ºß¡¢¥Ï¡¼¥É¡Ê¹©»ö¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¡ÊÀ©ÅÙ¡Ë¤Ç¤Î²ò·èºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥í¡¼¥É¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡ÊÊÑÆ°ÎÁ¶âÀ©¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÎÁ¶â¤ò¾å¤²¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¤Û¤¿¤ë¤ËÌ²¤ë¡ÖÂè3¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÆþ¸ý¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÌ´¤ÎÀ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ÂÁ´¤È¥³¥¹¥È¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡¢¸½Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¾ð¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£