¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡á°¡×
ËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î³¹¤Ï¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥É¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÅÅ¼Ö¤Î¾²¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢À¹¤ê¾ìµ¢¤ê¤ÎÂçÀ¼¤Î½¸ÃÄ¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¥¤¥ó¥É¤òÃÎ¤ëÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥«¥ª¥¹¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤«¤é¥È¥ë¥³¤Þ¤Ç¤Î1Ëü¥¥í¼å¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë°ìÈÖ´²ÍÆ¤Ç¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶ËÅì¥¢¥¸¥¢¤Î»°¹ñ¤À¡£
¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÆîÀ¾¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÃæÅì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤à¹Ô°Ù¤Ï¼Ò²ñ°ìÈÌÅª¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ï¤Ò¤É¤¯·ÚÊÎ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃæÅì³Æ¹ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¹ñ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥¤¥ó¥É¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡á°¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¶¯¤¯¡¢½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤½£¤â¤¢¤ë¡£·ëº§¼°¤Ê¤É¿ÀÀ»¤Ê¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢³°¸ò¤Î¾ì¤Ç¤â°Ì¤¬¹â¤¤¿Í¡¹¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¡£¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ÍÁ°¤Ç¤Ï¡Ë
¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë´²ÍÆ¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Çµ¯¤³¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦Ë½ÎÏ¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬°û¼ò¾õÂÖ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ³²°¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤à¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Îä¤¿¤¯·ÚÊÎ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÃÎÇ½»Ø¿ô¤â¹â¤¯¡¢¹î¸Ê¿´¤¬¶¯¤½¤¦¤Ê¶ËÅì¤Î»°¹ñ¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±¡¢¼Ò²ñ¤È¼«¸Ê¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³°¹ñ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢¾²¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤ê¤«¤¨¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¿Í¡¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢É´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¼Ò²ñ¤Î°¼Ô¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ø¤Î´²ÍÆÅÙ¤È¼Ò²ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¸¦µæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¤Î¤â¤È¤â¤È¤Î¡ÖÉÔ´²ÍÆÅÙ¡×¤Î¹â¤µ¤¬¡¢°û¼ò¤Ç¥Ï¥á¤ò³°¤¹¤³¤È¤òµö¤¹Ê¸²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¿ô¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ïÆüº¢¤«¤é½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤Ë¤è¤ëÇû¤ê¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤¬Â©È´¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥¤¥ó¥É¿Í¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡©
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç¡¢»þ´Ö´¶³Ð¤â¥Æ¥¥È¡¼¤Ê¿Í¡¹¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ËÅì¤Î»°¹ñ¤ÏÈæ³ÓÅªÅýÎ¨¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁ´°÷¤¬Ê¼Ââ¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬Î§Àµ¤·¤¯¿Í¤¬Æ°¤¯¤·¡¢ÌóÂ«¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÍê¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ËÃ¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ìÂÎÈà¤é¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤È¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¥¤¥ó¥ÉÌ±¤ÎÀ¸¤Êý¤È¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ù¤ëµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤Î¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
