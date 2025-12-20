¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¢£Ó£Ð¤Ë¸þ¤±ºÇ½ªÄ´À°¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¸Ç¤á¤ë¡Ä¶â¸õÊä¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤«¤±¤ëÁ´ÆüËÜ
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¡Âè£²Æü¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°Îý½¬¤¬¸áÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÄ©¤à»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬ºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Ð¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¡¢¹â¤µ¤¢¤ë¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¤Î£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃåÉ¹¡£ºÇ¸å¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¡¢ÌÚ¸¶¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç±éµ»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¶Ê¤«¤±¸å¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ä¥¹¥Ô¥ó¡¢£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ï¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤â¤¦°ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤Î£²ÁÈ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤ë¡£¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð°ìÈ¯ÆâÄê¤È¤Ê¤ë¡£