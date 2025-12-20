¡ÚÂ¿ÍÍ²½¡¦ÅÅÆ°²½¡¦ÃÎÇ½²½¡Û¿··¿¥È¥è¥¿RAV4¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¤Þ¤º¤ÏHEV¤Î¡ØZ¡Ù¤È¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¥°¥ì¡¼¥É¤«¤é
¥È¥è¥¿RAV4¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸
¥È¥è¥¿¤Ï¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Î¡ØRAV4¡Ê¥é¥ô¥Õ¥©¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡¢È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿··¿¥È¥è¥¿RAV4¡ØZ¡Ù¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¡Á´66Ëç
RAV4¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢ÅÔ²ñÇÉ¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¡¢SUV¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¿··¿¥È¥è¥¿RAV4 Z¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¥Ö¥í¥ó¥º¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡£ ¥È¥è¥¿
Âè6À¤Âå¤È¤Ê¤ë¿··¿¤Ï¡¢¡ØÂ¿ÍÍ²½¡¦ÅÅÆ°²½¡¦ÃÎÇ½²½¡Ù¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë·Ç¤²¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·À¤ÂåSUV¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤ÆºÇ¿·¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÁà½Ä°ÂÄêÀ¤È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿RAV4¤Î¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4600mm¡¢Á´Éý1855mm¡¢Á´¹â1680mm¤ÈÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢²Ù¼¼¤ò½¾Íè¤Î733L¤«¤é749L¤Ø¤È³ÈÂç¡£¸åÀÊ¤òÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë²Ù¼¼¤Î¾²¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
º£Ç¯5·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¡¢HEV¡Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÈPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏHEV¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢PHEV¤Ï2025Ç¯ÅÙÆâ¤ËÄÉ²Ã¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡ØZ¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¡¢¡ØGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î3¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ØZ¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ù2025Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿¥È¥è¥¿RAV4¤Î²Á³Ê¤Ï¡ØZ¡Ù¤¬490Ëü±ß¡¢¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤¬450Ëü±ß¤Ç¡¢HEV¼Ö¤Î·î´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï3000Âæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ØÂ¿ÍÍ²½¡Ù
¿··¿RAV4¤Î³«È¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ØÂ¿ÍÍ²½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ØZ¡Ù¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÁö¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿¡ØGR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤È3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢²ô´¶¤Î¤¢¤ë¡ØSUV¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¡£¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤È¥é¥ó¥×¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¿··¿¥È¥è¥¿RAV4¡£Z¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¥Ö¥í¥ó¥º¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¦º¸¡Ë¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÃå¼Ö¡¦±¦¡Ë¡£ ¥È¥è¥¿
¥°¥ì¡¼¥É¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¡ØZ¡Ù¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤Ë¡¢Àè±ÔÅª¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ë¥°¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Î¡¼¥º¥Ô¡¼¥¯¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÀßÄê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂç·¿¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥¿¥Õ¤ÇÆ»¶ñ´¶¤Î¶¯¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏÄãºÌÅÙ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¡Ø¥ß¥Í¥é¥ë¡Ù¥«¥é¡¼¤ä¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÊÁ¤ò³Æ¥È¥ê¥à¤Ë¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ø¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¡Ù¡¢¡Ø¥È¥è¥¿½ãÀµÍÑÉÊ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥£¡¼¥º¡ÊTZ¡Ë¡Ù¤Î3¼ïÎà¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤È¡Ø¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡Ù¤Î2¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍÑ°Õ¡¢¸ÄÀÅª¤Ê1Âæ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ØÅÅÆ°²½¡Ù
¡ØÅÅÆ°²½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢HEV¤È¿·³«È¯¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿PHEV¤È2¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê²ÃÂ®´¶¤ÈÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢HEV¼Ö¤Ï2.5LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ240ps¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
2.5L¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡£ ¥È¥è¥¿
¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´¼Ö¤ËÅÅµ¤¼°»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¡ØE-Four¡Ù¤òºÎÍÑ¡£Á°¸åÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤ò100:0¤«¤é20:80¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¡¢È¯¿Ê²ÃÂ®À¤ÈÀû²ó°ÂÄêÀ¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥È¥ì¥¤¥ë¥â¡¼¥É¡ÊTRAIL¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥É¡ÊSNOW¡Ë¡Ù¤Î2¤Ä¤ÎÁö¹ÔÀ©¸æ¥â¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢°Ï©¤äÀãÆ»¤Ç¶õÅ¾¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Ã¦½ÐÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ØÃÎÇ½²½¡Ù
¡ØÃÎÇ½²½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿¤Î´ðËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ø¥¢¥ê¡¼¥ó¡ÊArene¡Ë¡Ù¤Î³èÍÑ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥ê¡¼¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ôµ¡Ç½¤ÎÆ±»þ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ä¡¢¸ÜµÒ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ¡Ç½¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
12.9¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡£ ¥È¥è¥¿
¿··¿RAV4¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥ó¤Î³èÍÑ¤Ï¡Ø¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¿Ê²½¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²èÁüÇ§¼±¤ä¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥À©¸æ¥½¥Õ¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¥«¥á¥é¤ä¥ì¡¼¥À¡¼ÀÇ½¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¡Ø¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡Ù¤ä¡Ø¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Îµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë¡Ø12.9¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ù¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ø3D¥Ó¥å¡¼ÉÕ¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ù¤Î»ëÅÀ¤ò¥¹¥ï¥¤¥×Áàºî¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢³Æ¼ïÉ½¼¨¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»À¼Ç§¼±¤Î±þÅúÀ¤¬½¾ÍèÈæ¤ÇÌó3ÇÜ¹âÂ®²½¤µ¤ì¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤«¤éÌó1ÉÃ¤Ç±þÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ç¤â¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥Ê¥Ó¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£