Æ±µéÀ¸¤ÎÌ¼¤È·ëº§¡¢22Ç¯´Ö¤ÎÊÒ»×¤¤¡¢»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¡Ä¡¡º£Ç¯¤Î¾×·âÉ×ÉØÁ´Éô½Ð¤¹¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×³«Ëë¡Ú¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Û
º£²ó¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÎÊüÁ÷Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¦¤È¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡¡À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021²¦¼Ô¡Ö¶Ó¸ñ¡×¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤ÈÅÏÊÕÎ´¤µ¤ó¡£¥Ü¥±¤Î²íµª¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë53ºÐ¤Ç·ëº§¡£¸òºÝ8Ç¯´Ö¤Ç²ñ¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿15²ó¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÄ¹¤Ç3Ç¯2¥«·î¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËMC2¿Í¤â¶ÃØ³¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤â¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ë¿·º§¤µ¤ó¤Ç¤¹
¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÐ¾ì¤·¤¿42ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈÖÁÈSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Ê¤ÉÈÖÁÈÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·º§¤µ¤ó¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Âè10°Ì¤Ï1·î5ÆüÊüÁ÷¡¢²ÎÉñ´ì³¦´üÂÔ¤Î½÷·Á¡¦ÃæÂ¼ÊÆµÈ¤µ¤óÉ×ºÊ¡£2¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÇÐÍ¥Ãç´Ö¡¢ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤Î¥Ç¥ì¥Ã¥Ç¥ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¼·Ç·½õ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤âÀèÆü¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¡£Áê¼¡¤°²ÎÉñ´ì³¦¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆµÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»ÅÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Âè9°Ì¤Ï7·î13ÆüÊüÁ÷¡¢¥×¥í°Ï¸ë´ý»ÎÆ±»Î¡¢²£ÄÍÎÏ¤µ¤ó¤ÈÆ£ÂôÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤´É×ºÊ¡£¸òºÝ¤ò²ÈÂ²¤Ë¤âÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎºÊ¤Î²È¤ØÉ×¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ºÊ¤ÎÊì¤¬ÆÍÁ³Ë¬Ìä¡ª¡¡¤½¤Î¤È¤É×¤Ï¡¢ºÊ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¤Ô¤Á¤Ô¤Á¤Î¾õÂÖ¤ÇÃå¤Ê¤¬¤éßÖÈÓ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¡Ä¡£
Âè8°Ì¤Ï9·î21ÆüÊüÁ÷¡¢¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Ä¹²¬Âç²í¤µ¤ó¤È¸µ¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÅÄ²ÚÆà¤µ¤óÉ×ºÊ¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Æ±»Î¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÇÎ®¤ì¤¿ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ÇÌÜ·â¡ª¡¡MCÆ£°æÎ´¤¤¤ï¤¯¡Ö¥Û¥é¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×·â±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¡£
Âè7°Ì¤Ï10·î12ÆüÊüÁ÷¡¢ºî²È¡¦´ßÅÄÆàÈþ¤µ¤ó¤ÈµþÅÔ¤Î¤ª»û¤ÎÉû½»¿¦¡£·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤À¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÎÄï¡£¥À¥áÃË¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤é¤·¤¤¤¬¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Äï¤¬É×¤Ë¡Ö¹¢¤¬³é¤¤¤¿¡×¤È°ì¸À¡£2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¹Ô¤µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢É×¤¬°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò·Ç¤²¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡ª¡¡Ìµ»ö¡¢¼ËÄï¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤³¤Ç¶´¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿·º§¤Ç¤¢¤ë²íµª¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é·ÈÂÓ¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ë²íµª¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤àÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÌá¤êÂè6°Ì¤Ï6·î22ÆüÊüÁ÷¡¢22Ç¯´Ö¤âºÊ¤ò´ÇÉÂ¤·Â³¤±·ëº§¤·¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¤Î42ºÐ¤È40ºÐ¤ÎÉ×ºÊ¡£ÉÂ±¡¤ÇÝµÉÂ¤À¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿ÅöÆü¡¢µÁÉã¤Ë¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤Ç¤â»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿É×¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃåÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëºÊ¤È¡¢²ÈÂ²3¿Í¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹»Ñ¤¬VTR¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MC2¿Í¤âÎÞ¡Ä¡£1Ëç¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¶¦Í¤·ÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè5°Ì¤Ï5·î4ÆüÊüÁ÷¡¢22Ç¯´Ö¤Î°ìÅÓ¤ÊÊÒÁÛ¤¤¤ò¼Â¤é¤»¤¿·§ËÜ¸©¤Î43ºÐ¤È45ºÐ¤ÎÉ×ºÊ¡£ºÊ¤¬É×¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¤â¡¢Í§¤À¤Á¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ë¤¤¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢Îø¿´¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¤³¤È22Ç¯¡£Çñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤ÇÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¹ðÇò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÍè¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅú¤¨¤¬¡ª¡¡¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º·ëº§¤¹¤Ã¤«¡×¤È¤¤¤¦É×¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿ºÊ¤Î»Ñ¤ÏÉ¬¸«¡ª
Âè4°Ì¤Ï4·î13ÆüÊüÁ÷¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤àÄ¶¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê51ºÐ°å»Õ¤È24ºÐÇ¯²¼ºÊ¡£ºÊ¤ÏÉ×¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¼õÉÕ¤òÃ´Åö¡£¤ªÃëµÙ·ÆÃæ¤Ë¤Ï¡¢±¡Æâ¤Ç¥Á¥å¥Ã¥Á¥å¥Ã¤·¤Þ¤¯¤ë¶ÃØ³¤Î¸÷·Ê¤¬¡Ä¡ª¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²íµª¤µ¤ó¤Ë¿·º§À¸³è¤ò¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤Û¤É¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤Ï¶ì¼ê¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÁê¼ê¤âµá¤á¤Ê¤¤¿Í¤é¤·¤¯¡¢¾éÃÌ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡×¤ÈµñÈÝ¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥È¥Ã¥×¥¹¥ê¡¼¡ª¡¡Âè3°Ì¤Ï8·î3ÆüÊüÁ÷¡¢MC¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Öº£Ç¯ºÇ¤â¾×·â¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿ÂçºåÉÜ¤Î28ºÐ¤È29ºÐ¤ÎÉ×ºÊ¡£¤Ê¤ó¤ÈºÊ¤¬²Ã³²¼Ô¡¢É×¤¬Èï³²¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎøÊª¸ì¤ò¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¾Ò²ð¡ª¡¡ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿É×¤ÏºÊ¤Î¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¡Öº£Æü¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î°ì¸À¤ò¡Ä¡£
Âè2°Ì¤Ï10·î19ÆüÊüÁ÷¡¢¤Ê¤ó¤È"Æ±µéÀ¸¤ÎÌ¼"¤È·ëº§¤·¤¿¡¢¹áÀî¸©¤Ë½»¤à30ºÐº¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡¡53ºÐ¤ÎÉ×¤ÈºÊ¤ÎÊì¤Ï¡¢30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡£ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯È¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥¤¤¹¤®¤Æ24ºÐ¤ÎºÊ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ä¡£É×¤ÈÊì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¸òºÝ¤Î½Ö´Ö¤òËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤ÇÇ®±é¡ª¡¡ºÊ¤ÎÊì¤Ï¡Ö¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì´é¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ï2·î16ÆüÊüÁ÷¡¢"Æ±µéÀ¸¤Î¤ª¤«¤ó"¤È·ëº§¤·¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î33ºÐ¤È54ºÐ¤ÎÉ×ºÊ¡ª¡¡½éÂÐÌÌ¤Ï¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÌ¼¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿É×¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¹¤¬4¿Í¤â¤¤¤¿ºÊ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¾×·â¤ÎÊýË¡¤ò¡¢¼«¤é½Ð±é¤ÎºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¡ª
°ìÏ¢¤Î¿·º§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢²íµª¤µ¤ó¤â¡Ö»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£47ºÐÆÈ¿È¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÈ¿¾Ê¡Ä¡£º£¸å¤Ïµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ë¡¢MC¿Ø¤¬ÈÖÁÈ½Ð¾ì¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª
2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¸á¸å0:55¡Á¸á¸å1:25
¡ÊM C¡Ë¡¡Æ£°æÎ´¡¡°æ¾åºé³Ú
¡ÊÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡Ë¡¡¶Ó¸ñ¡ÊÄ¹Ã«Àî²íµª¡¦ÅÏÊÕÎ´¡Ë