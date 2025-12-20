1°Ì¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¸ÄÀÇÉ¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡Öº£Ç¯·ëº§¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
·ÝÇ½³¦¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Öº£Ç¯·ëº§¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤éÃ¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¡¢·ëº§»ØÎØ¡¦º§Ìó»ØÎØ¤ÎÀìÌçÅ¹¡ØDIAMOND DOT LAB¡Ù¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤Î¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£Ç¯·ëº§¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î·ë²Ì¤È²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯11·î8Æü¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦º£Ç¯·ëº§¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê447É¼¡Ë¡Û
¢¦Ç®°¦ÊóÆ»¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¢¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¤¬·ëº§¤È¤«¤È¤Ï±ï±ó¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¢¦ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¤ªÆó¿Í¤ÎÀÜÅÀ¤¬ÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¯¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¡×¤È¶Ã¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÖÅÅ·âº§¡×¤È¤¤¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¸ÄÀÇÉ¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤äÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú2°Ì¡§º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À¡Ê112É¼¡Ë¡Û
¢¦¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦¤¤¤ÄÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¢¦È¯É½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÅâÆÍ¤À¤Ã¤¿¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦Ìîµå¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÎø°¦¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¸òºÝÊóÆ»¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤â¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î²øÊª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú3°Ì¡§Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡õ°ìÈÌ½÷À¡Ê49É¼¡Ë¡Û
¢¦Ç¯Îðº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦¤â¤¦ºÆº§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦·ëº§¼«ÂÎ¤Ë·ù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¢¦Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
Á°²ó¤ÎÎ¥º§¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¡¢¤â¤¦ºÆº§¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú4°Ì¡§¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À¡Ê35É¼¡Ë¡Û
¢¦ÆÈ¿Èµ®Â²´¶¤¬¶¯¤¤°Ù¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦°ìÀ¸ÆÈ¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦ÆÈ¿È¤ò¤Ä¤é¤Ì¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
ÆÈ¿È¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢°ìÀ¸·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷ËÆ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤½¤¦¤À¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú5°Ì¡§Â¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À¡Ê30É¼¡Ë¡Û
¢¦·ëº§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¢¦·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¸«¤Æ¤ë¤È¡¢·ëº§¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´¤¯Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦¥â¥Æ¤Ê¤¤¥¥ã¥éÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¢¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä½÷À¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÎø°¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤â¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦DIAMOND DOT LAB