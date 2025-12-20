Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÂçºåÉÜ¤Î·ê¾ìÈë¶¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¸¤ÌÄ»³¼·ÊõÂí»û¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÇ¯¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£¿Íº®¤ß¤òÈò¤±¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ëÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î±Ñµ¤¤òÍÜ¤¦¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÄ¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤·ê¾ìÈë¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÂçºåÉÜ¤Î·ê¾ìÈë¶¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½¤¸³Æ»¤ÎÎî¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼«Á³¤¬¿¼¤¤¡£ÈëÅò¤äÂì¹Ô¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤â¤Ç¤¡¢¿´¿È¤òÀ¶¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸¤ÌÄ»³¼·ÊõÂí»û¤Ï¡¢¿¼¤¯¼¾¤êµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¿¹¤òÈ´¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ¡¤ó¤Àµ¤ÇÛ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤êÂì¤Î²»¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤Ä¹´üµÙ¤ß¤ËÆü¾ï¤Î½Å¤µ¤¬¤¹¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë»³±ü¤ÎÈë¶¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ÎÀ±¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï·Ê¿§¤¬ºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÄß¤ê¶¶¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬Àä·Ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ËÁ¸±µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê10Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤¬ÂÎÎÏÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤¿¥È¥¤¥ì¤ä¼«ÈÎµ¡¤Ê¤É¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊØÍø¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÄ¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤·ê¾ìÈë¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÂçºåÉÜ¤Î·ê¾ìÈë¶¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§¸¤ÌÄ»³¼·ÊõÂí»û¡¿40É¼Àôº´Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¸¤ÌÄ»³¼·ÊõÂí»û¤Ï¡¢Ìò¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿¿¸À½¡¤Î»³³Ù»û±¡¤Ç¤¹¡£¸¤ÌÄ»³°ìÂÓ¤Ï¸Å¤¯¤«¤é½¤¸³Æ»¤ÎÎî¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆ²¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Ë¤ÏÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂì¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¹Ô¼Ô¤ÎÂì¡×¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Âçºå»ÔÆâ¤«¤é¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÁñ¸·¤Ê¼«Á³¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤òËº¤ì¤Æ½¤¹Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈë¶¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½¤¸³Æ»¤ÎÎî¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼«Á³¤¬¿¼¤¤¡£ÈëÅò¤äÂì¹Ô¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤â¤Ç¤¡¢¿´¿È¤òÀ¶¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸¤ÌÄ»³¼·ÊõÂí»û¤Ï¡¢¿¼¤¯¼¾¤êµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¿¹¤òÈ´¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ¡¤ó¤Àµ¤ÇÛ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤êÂì¤Î²»¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤Ä¹´üµÙ¤ß¤ËÆü¾ï¤Î½Å¤µ¤¬¤¹¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë»³±ü¤ÎÈë¶¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§À±¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¡Ê¤Û¤·¤À±àÃÏ¡Ë¡¿100É¼¸òÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ±¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤Ï¡¢ÉÜÌ±¤Î¿¹¤Û¤·¤À±àÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤ÊÄß¤ê¶¶¤Ç¡¢Á´Ä¹280m¡¢ºÇÂçÃÏ¾å¹â50m¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçºåÊ¿Ìî¤ò¸«²¼¤í¤¹¹âÂæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶¶¤Î¾å¤«¤é¤Ï°Ü¤ê¤æ¤¯»Íµ¨¤ÎË¤«¤Ê¿¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢ÆÃ¤Ë½©¤Î¹ÈÍÕ¤Ï°µ´¬¡£¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éÈóÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀ±¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°¦¾Î¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Î·ê¾ìÈë¶¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ÎÀ±¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï·Ê¿§¤¬ºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÄß¤ê¶¶¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬Àä·Ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ËÁ¸±µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê10Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤¬ÂÎÎÏÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤«¤é¡£¤Þ¤¿¥È¥¤¥ì¤ä¼«ÈÎµ¡¤Ê¤É¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊØÍø¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)