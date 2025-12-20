ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡ª¡©º´Çì»á¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Çìµ®¹°»á¤¬¡¢ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ïº£µ¨ÅêÂÇ¶¦¤ËÂç¤¤Ê¸Î¾ã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¬ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤Ç¡¢2¥ê¡¼¥°À©¸å¡¢ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²ÝÂê¤Ë½Ð¤¿6ÈÖ°Ê¹ß¤ò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÊä¶¯¤·¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤¿¤ê¡¢¶¥Áè¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¥Áè¤òÀ©¤·¤¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤¹¤ì¤ÐÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºå¿À¤¬Ï¢ÇÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù