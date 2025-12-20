¡Ö160±ß¤Î¶áÆ»¡×¤Ä¤¤¤ËÌµÎÁ²½¡ª¡¡30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¢ ÅìËÌÆ»Ä¾·ë¤Î¡Ö¤µ¤Ä¤¥í¡¼¥É¡×±§ÅÔµÜ¡¦¼¯¾Â¤Î¥¢¥¯¥»¥¹·ãÊÑ¤« ¤¤¤Ä¤«¤é¥¿¥À¤Ë¡©
±§ÅÔµÜ¡Ö¤µ¤Ä¤¥í¡¼¥É¡×ÌµÎÁ²½¤Ø 160±ß¤¬0±ß¤Ë
¡¡¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¡Ö¤ï¤º¤«¤Ê¶è´Ö¤ÎÍÎÁÆ»Ï©¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¼¯¾Â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È»Ô³¹ÃÏ¤òÃ»Íí¤¹¤ë¡Ö¤µ¤Ä¤¥í¡¼¥É¡×¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍÎÁÆ»Ï©¤¬ÌµÎÁ¤Ë¡ª ¤É¤³¤Ï¥¿¥À¤Ë¤Ê¤ë¡©¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊØÍø¤Ê¥ë¡¼¥È¤¬¤Ä¤¤¤ËÌµÎÁ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î³«Êü¤Ë¸þ¤±¤¿¾ÜºÙ¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ëÃÏ¸µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æ»Ï©¸ø¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö±§ÅÔµÜ¼¯¾ÂÆ»Ï©¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤µ¤Ä¤¥í¡¼¥É¡×¤¬¡¢2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë3·î18Æü¸áÁ°0»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÌµÎÁ³«Êü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢°ìÈÌ¹ñÆ»121¹æ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ1996Ç¯¡ÊÊ¿À®8Ç¯¡Ë3·î18Æü¤Ë¶¡ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹¤ï¤º¤«1.6km¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¶è´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¼¯¾Â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤È¡¢±§ÅÔµÜ´Ä¾õÀþ¡Ê°¦¾Î¡§µÜ´Ä¡Ë¤òºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç·ë¤Ö¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±§ÅÔµÜÆîÉôÃÏ°è¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÍÎÁÆ»Ï©¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÁ¶âÄ§¼ý´ü´Ö¤ÎËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÎÁ²½¤¬¼Â¸½¡£
¡¡ÌµÎÁ²½°Ê¹ß¡¢Æ»Ï©¤Î´ÉÍý¤ÏÆÊÌÚ¸©Æ»Ï©¸ø¼Ò¤«¤é¡¢±§ÅÔµÜÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤ª¤è¤Ó¼¯¾ÂÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¤µ¤Ä¤¥í¡¼¥É¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¼Ö¡§160±ß
·Ú¼«Æ°¼Ö¡§110±ß
Âç·¿¼Ö¡§260±ß
ÆÃÂç¼Ö¡§430±ß
¡¡¤³¤ì¤¬2026Ç¯3·î18Æü°Ê¹ß¤Ï´°Á´¤Ë¡Ö0±ß¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÊªÎ®¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²¸·Ã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ó¿ô·ô¡Ê11²ó·ô¡¢60²ó·ô¡¢100²ó·ô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌµÎÁ²½¤ËÈ¼¤¤Ê§¤¤Ìá¤·¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍÎÁÆ»Ï©¤Î³ä°úÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢¼êÄ¢¤ÎÄó¼¨¤ä»öÁ°¤ÎÅÐÏ¿¹¹¿·¼êÂ³¤¡Ê¸¶Â§2Ç¯¤´¤È¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÎÁ²½¤µ¤ì¤ì¤ÐÅöÁ³¤³¤ì¤é¤Î¼êÂ³¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ä¤¥í¡¼¥É¤ÎÌµÎÁ²½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸òÄÌÈñ¤Îºï¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¤ä¸òÎ®¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©¤¬·ë¤Ö±§ÅÔµÜ»Ô¤Ï¡¢¡Öñ»Ò¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î³¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÂçÃ«»ñÎÁ´Û¤ÎµðÂç¤ÊÃÏ²¼¶õ´Ö¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¼¯¾Â»Ô¤Ï¡¢¡ÖÌÚ¹©¡¢²°Âæ¡¢¥µ¥Ä¥¤È¼¯¾ÂÅÚ¤Î³¹¡×¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ä¤¥í¡¼¥É¤Î±èÀþ¤Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤ä¤È¤Á¤Î¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤âÅÀºß¡£
¡¡ÌµÎÁ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¯¾ÂIC¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤¦´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢Î¾»Ô´Ö¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê±ýÍè¤¬¤µ¤é¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ 1.6km¤Ç160±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï°Â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü»È¤¦¤È¤Ê¤ë¤Èí´í°¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌµÎÁ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÜ´Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬·àÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤Îº®»¨´ËÏÂ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£