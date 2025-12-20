°µÅÝÅª¡È·Ð¸³ÉÔÂ¡É¤òÄË´¶¡Ö³èÆ°¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡×¡¡Æ»³°±óÀ¬¤Ç·ãÊÑ¡ÄÆüËÜ¥Ï¥àJr.¤¬»Ü¤¹Âç²þ³×
2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àJr.
¡¡°ïºà¾®³ØÀ¸¤¬½¸¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¤¬¡¢12·î26Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÀµÜµå¾ì¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·îËö¤Ë¤Ï1Çñ2Æü¤ÎÆ»³°±óÀ¬¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£½éÆü¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾Éð¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÀï¤¤¡¢ÍâÆü¤ÏÀéÍÕ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º³ù¥öÃ«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµð¿Í¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢DeNA¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÆ»³°±óÀ¬¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï1Ê¬1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï2¾¡1ÇÔ¡£Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡¢DeNA¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë0-8¤È´°ÇÔ¤·¡¢²ù¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëµåÃÄOB¤ÎµÈÅÄÐÒ¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢±óÀ¬¸ú²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ»³°±óÀ¬¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏºòÇ¯¤«¤éÂç¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤¿¡£²°³°¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Åß´ü´Ö¤ÎÂç²ñ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°´ü´Ö¤ò2¤«·î´Ö¤«¤é4¤«·î´Ö¤Ë±äÄ¹¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î»²²Ã¾ò·ï¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î³èÆ°¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀµ¤·¡¢8·îÃæ½Ü¤«¤éËè½µËö¤Ë³èÆ°¡£¼ÂÀï¤ò20»î¹ç°Ê¾å½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¼«¿È¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Áª¼ê¤¬Á´°÷¤½¤í¤¦¤Î¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£Îý½¬»î¹ç¤ò2¡¢3»î¹ç¤³¤Ê¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3¿ÍÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢±¿±ÄÁ´ÈÌ¤âÃ´¤¦ÂåÉ½1¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿4¿ÍÂÎÀ©¤Ë³È½¼¤·¤¿¡£À®²Ì¤¬¼Â¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢2014Ç¯°ÊÍè¤Î½àÍ¥¾¡¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¡Ä¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë»ñ¼Á¤ò°é¤à
¡¡²þ³×¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÄÍËÂåÉ½¤Ï¡Ö¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ò¡ÖÆüËÜ°ì¡×¡¢ÌÜÅª¤ò¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¿Íºà°éÀ®¡×¤ÈÌÀ³Î²½¡£¡ÖÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤â¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»äÀ¸³è¤â´Þ¤á¤Æ¸«ËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î³ØÆ¸Áª¼ê¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤ëÎÏ¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£160¥¥í¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤é¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤Îµ»½Ñ»ØÆ³°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¿çÌ²¡¢¿©»ö¡¢ÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤â¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÀè¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë»ñ¼Á¤ò°é¤à¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢³èÆ°¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÄÍÂåÉ½¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡ÉáµÚ¿¶¶½¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤À¡£Îý½¬»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¹¤¤ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡ÖÂÓ¹ÁªÈ´¡×¡ÖÛØ»³ÁªÈ´¡×¤Ê¤ÉÃÏÊý¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½÷»ÒÌîµå¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤äÀ¼½Ð¤·¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î³«¶È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¸«³ØÆü¤òÀß¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤ÎÏÃ¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£º£Ç¯¤«¤éÆâÌî¤¬¿Í¹©¼Ç¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îý½¬»î¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â¸½¡£12·î7Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÌîµå¶µ¼¼ by ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºJr.¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î4¡¢5Ç¯À¸¤ò¾·¤¤¤Æ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤ò¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºJr.¤Î³èÆ°¤Ë²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³Æ¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Ìó200¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎ×¤àÂç²ñ¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤À¡£¡ÊÀÐÀî²ÃÆà»Ò / Kanako Ishikawa¡Ë