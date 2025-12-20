»³ËÜÍ³¿¤Îº¸¼ê¼ó¤Ë¡ÈÀ¤³¦50ËÜ¡É¤Î°ïÉÊ¡¡1.7²¯±ß¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¹âµéÉÊ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¹âµé»þ·×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤Ï17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£º¸¼ê¼ó¤Ë´¬¤«¤ì¤¿»þ·×¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãèµ»½Ñ¤¬ºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿´õ¾¯¤Ê°ïÉÊ¤È¸«¤é¤ì¡¢»þ·×¤¬Èë¤á¤¿¡È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¹âµé»þ·×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé»þ·×¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¤Î¡ÖRM 21-02 ¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó ¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥ó¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Ç¤ï¤º¤«50ËÜ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¹âµé»þ·×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¡ÖChrono24¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Î1ËÜ¤¬110Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë»þ·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÂÄê50ËÜ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ü¥óTPT¡×¤ä¡Ö¥¯¥ª¡¼¥ÄTPT¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£»þ·×¤Î¿´Â¡Éô¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏÈÄ¤Ë¤Ï¡¢NASA¤¬Ä¶²»Â®¹Ò¶õµ¡¤ÎÍã¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¡ÖHAYNES 214¡Ê¥Ø¥¤¥ó¥º214¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¼Ö¤Î¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤¬·ë½¸¤·¤¿À¤³¦¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÎÎ¢¤Ë¡¢µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤·»þ·×¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¹¤´¤¤»þ·×¤À¤±¤É¡¢»³ËÜ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ·×¤·¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¹âµé»þ·×¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â³Û°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÈë¤á¤¿°¦ÍÑÉÊ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç3¾¡¤òµó¤²MVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±¦ÏÓ¤ËÁê±þ¤·¤¤°ïÉÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë