¥³¥í¥Á¥¡¢·ëÀ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÇú¾Ð¡¡¡È·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¡É¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ê¥Ê¥À¥ë¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í¡Ë¤¬¤¤ç¤¦20ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å3¡§00¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¡Ä¡É¤â¤³¤â¤³¡É´¶¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÂçÀ¾Î®À±
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷£³£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¡£´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯²óÅ¾¼°¤Î¡È¤ªÌ¾Á°¥Ü¡¼¥É¡É¤âÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£MC¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥Ü¡¼¥É¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÍÌ¾¿Í¡É¤ò»ØÌ¾¡£Åö¤Æ¤é¤ì¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¥²¥¹¥È¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï·ëÀ®13Ç¯ÌÜ¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï´ØÀ¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó50¿Í¤¬BGM¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤È¿¿´é¤Î¥Ê¥À¥ë¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¡£·ù¤ï¤ì¥¥ã¥éÁ´³«¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¥¤¥¸¤ë¥Ê¥À¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«¥¢¥¦¥§¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥³¥í¥Á¥¤Î·ÝÇ½ÍúÎò½ñ¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·ëÀ®4Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£18ºÐ¤ÇNSCÂçºå¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿À¾ÌîÁÏ¿Í¤Ï¡¢Åö»þ25ºÐ¤ÎÇ¯¾å¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢À¾Ìî¤¬¡ÖÀ¸¤ÍÍ¤¬¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¥Ê¥À¥ë¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤È¹ðÇò¡£¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ê¥À¥ë¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÁêÊý¤ÈÅ·²¼¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÆü¡¢¥Ê¥À¥ë¤«¤é¡ÖºòÆü¤ÎÍ¶¤¤¡¢¤Þ¤ÀÍ¸ú¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¤½¤ÎÆü¤ËÁêÊý¤«¤é²ò»¶¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥³¥í¥Á¥¤Î¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¾Ð¤¤Êø¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¼ã¼êÅö»þ¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÎÃæ¤Ç¤À¤¤¤Ö»É¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ðÅÄ¤ËÍ¡¤µ¤ì¤¿°ì¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
