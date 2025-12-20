¶â¤ÏÈ¿È¯¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¾å¤²Éý³ÈÂç
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4387.30¡Ê+22.80¡¡+0.52%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Ë¾®ÉýÂ³Íî¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬º¬¶¯¤¯²¼ÃÍ¤Ï·ø¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢£±£°¥É¥ëÄøÅÙ¤Î²¼Íî¤Ç¿ä°Ü¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é²¼ÃÍ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢Á°È¾¤Ç¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥É¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥É¥ë¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¶ä¤ÎÂçÉýÈ¿È¯¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£ºòÆü¡¢Ãæ¿´¸Â·î¤Î¤Ä¤Ê¤®Â¤Ç¿·¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸å¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤Ç¾®°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½ªÈ×¤âÊø¤ì¤º¡¢£²£°¥É¥ëÄ¶¤Î¾å¤²Éý¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤«¤éÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤â½¸¤á¤¿¤â¤è¤¦¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á4387.30¡Ê+22.80¡¡+0.52%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Ë¾®ÉýÂ³Íî¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬º¬¶¯¤¯²¼ÃÍ¤Ï·ø¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢£±£°¥É¥ëÄøÅÙ¤Î²¼Íî¤Ç¿ä°Ü¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é²¼ÃÍ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢Á°È¾¤Ç¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥É¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥É¥ë¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¶ä¤ÎÂçÉýÈ¿È¯¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊÆÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£ºòÆü¡¢Ãæ¿´¸Â·î¤Î¤Ä¤Ê¤®Â¤Ç¿·¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸å¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤Ç¾®°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½ªÈ×¤âÊø¤ì¤º¡¢£²£°¥É¥ëÄ¶¤Î¾å¤²Éý¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤«¤éÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤«¤é¤ÎÇã¤¤¤â½¸¤á¤¿¤â¤è¤¦¡£
MINKABU PRESS