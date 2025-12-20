Â³¿¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö¿Ê¹¶¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ÇÇã¤¤Ìá¤·¡áNY¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á56.66¡Ê+0.51¡¡+0.91%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤ÏÂ³¿¡£°ú¤Â³¤ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤Î²ÄÇ½À¤¬Çã¤¤¤ò»Ù±ç¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿°Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¾å¤²Éý¤Ï°µÇ÷¤µ¤ì¡¢£µ£·¥É¥ë¤ò»î¤¹¾å¿ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤¬Â³¿¤·¤Æ¿ä°Ü¤â½µËö¤ò¹µ¤¨¤¿Çã¤¤Ìá¤·Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS
¡¡
1¥Ð¥ì¥ë¡á56.66¡Ê+0.51¡¡+0.91%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤ÏÂ³¿¡£°ú¤Â³¤ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤Î²ÄÇ½À¤¬Çã¤¤¤ò»Ù±ç¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿°Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¾å¤²Éý¤Ï°µÇ÷¤µ¤ì¡¢£µ£·¥É¥ë¤ò»î¤¹¾å¿ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤¬Â³¿¤·¤Æ¿ä°Ü¤â½µËö¤ò¹µ¤¨¤¿Çã¤¤Ìá¤·Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS
¡¡