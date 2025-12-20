ÇðÌÚÍ³µª¡¡°Õ³°¤¹¤®¤ë¡©¡ª¡ÖÀ¹¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤Ï¡¡¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤½÷²á¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÈëÌ©¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎMC¤Ç¥Ð¥é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÇðÌÚ¡£¡ÖÀ¹¤ì¤ë¾ì½ê¡Ê¥È¥¤¥ì¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¥ì¤Î¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Ö±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î´¶ÅÙ¤ÏÈ´·²¡×¡ÖÎÉ¤¤½÷²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£