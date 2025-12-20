¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÈëÌ©¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎMC¤Ç¥Ð¥é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿ÇðÌÚ¡£¡ÖÀ¹¤ì¤ë¾ì½ê¡Ê¥È¥¤¥ì¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡¥È¥¤¥ì¤Î¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥­¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¹¥¤­¡×¡Ö±§Ãè°ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î´¶ÅÙ¤ÏÈ´·²¡×¡ÖÎÉ¤¤½÷²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£