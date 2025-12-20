¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¡¢ÀèÇÚ¡¦±ÊÌî¤Ëµß¤ï¤ì¤¿²áµî¡Ö¿È¶á¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×
¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¼ÇÂçÊå¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë±ÊÌî¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤«¤é¼õ¤±¤¿Â¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ìÄ«Podcast¡Ø±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ù¡£ ±Ç²è¡Ø¶¸¤¤ºé¤¥µ¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥É¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¼Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¹³¤¤¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤¬¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¼Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ±ÊÌî¤¬¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ËËÜÍè¤ÎÍýÁÛ¤Î½ÐÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤½¤³¤«¤é°ìÅÙÍî¤Á¹þ¤ß¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×»Ñ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Ï´ïÍÑ¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤ÆÅÌÅÞ¤òÁÈ¤àÂ¦¡Ê¤Ò¤ÊÃÅÂ¦¡Ë¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤·±ÊÌî¤µ¤ó¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¢¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£±ÊÌî¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£