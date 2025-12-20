»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡Á¡ÈÃË½÷¤Î¿§Ê¬¤±¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°Õ¸«¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö»ëÄ°¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò½¸Ìó¤·ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÀ¼¡É¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¤â¤¦12·î¡£½ë¤¤Æü¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¡¢½©¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¡¢¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¤È¤¢¤ë´ë²è¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î°Õ¸«¤ò¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¤âÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃË½÷¤Î¿§Ê¬¤±¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÀÄ¡¢½÷À¤ÏÀÖ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¾¼ÏÂ¤Î¾ï¼±¡¢ÎáÏÂ¤ÎÈó¾ï¼±¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¿§¤â¡ØÃË»Ò¤Ï¹õ¡¢½÷»Ò¤ÏÀÖ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë
TBS¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿§Ê¬¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ê¡¢ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ì¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î°Õ¸«¤ËÀÄ¡¢½÷À¤ËÀÖ¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¶èÊÌ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼Â¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¿Í¤Ç¡Ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
ÀïÎÏÊä¶¯¤Î¤¿¤á¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼êÏÈ¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¡Ö¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¿Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤Ë¡ÖÁ´°÷ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¤³¤È¤µ¤é¶¯Ä´¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¤«¤Ö¤êÊý¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤ò2ÂæÊÂ¤Ù¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¿ôÑ¤Î´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë´Ö³Ö¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¥ó¥í¤òÊÂ¤Ù¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÎÙ¤Î¥³¥ó¥í¤ÎÇ®¤Ç¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ´í¸±¤Ç¤¹¡£ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤êÃí°Õ¿¼¤¯ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤´»ØÅ¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ÎÆÃ½¸¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤â¤Á¤í¤óÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀèÆü·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·âÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÏ¿²»¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤¦¤·¤¿ÆÃ½¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë
ÆÃ½¸¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ºÇ¶á¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØTHE TIME,¡Ù¤Î¡ÖÉ¨¤ÎÄË¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÊüÁ÷¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×(60ÂåÃËÀ¡Ë
µÞ¤Ê´¨¤µ¤¬¸¶°ø¤ÇµÞ¤Ë¥Ò¥¶¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡É¤®¤Ã¤¯¤ê¥Ò¥¶¡É¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡¢¸¶°ø¤ÈÍ½ËÉË¡¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢20Âå¡Á60Âå¤ÈÉý¹¤¤ÁØ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î´Ø¿´»ö¤ò¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤´°Õ¸«¤ò¤ß¤Æ´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤éÆÏ¤¯Åª³Î¤Ê»ØÅ¦¤ä²¹¤«¤¤±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÍå¿ËÈ×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¼¹É®¼ÔÎ¬Îò¡Ó
ÉÍºê Í³²Â¡Ê¤Ï¤Þ¤¶¤¡¦¤æ¤«¡Ë
1995Ç¯TBS Æþ¼Ò¡£
¥é¥¸¥ª¶É¡¢ÊóÆ»¶É¡¢»ö¶È¶É¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔÀ®¹Íºº¶É¡£¸½ºß¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¼¼Ä¹¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
²ð¸î,
Åìµþ,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòµ·,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹