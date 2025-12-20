À¾Åç½¨½Ó¡¢ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤Î¶¦±é¤«¤é»É·ã¡¡¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤Ë³Ø¤ó¤ÀÂçÀèÇÚ¤Î»ÑÀª¤È¤Ï
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Åç½¨½Ó¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨¤Î¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¡ÊPrime Video¤Ë¤Æ12·î19Æü¤è¤êÀ¤³¦ÇÛ¿®¡Ë¤Ç¤ÏÎÄ´ñÅª¤Ê»¦¿Í¤ò¹ðÇò¤¹¤ëÃË¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë±é¤¸¡¢Ã¿Èþ¤È¶¸µ¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È»ëÄ°¼Ô¤òÍ¶¤¦¡£¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¾Åç¡£¼ã¤¤¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¸¶ÅÀ¤ä¡¢¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£50Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤ÎÃË¤Î½Â¤µ¤È¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ª¡¡À¾Åç½¨½Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¡ÖÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡×
¡¡¡Ö¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ«¤¬¡¢10Ç¯Íè²¹¤á¤Æ¤¤¿¡È¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤À¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¡£Ä³¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëºç»ËÏ¯¶µ¼ø¡ÊÀ¾Åç¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¤Îºç»ê¡Ê»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ë¤ò´Þ¤à6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¹ðÇò¤«¤éËë¤ò³«¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦Áþ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ³°¤Ê·ëËö¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¡¡²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¡¢»àÂÎ¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¼«¼ó¤¹¤ëÉã¿ÆÌò¤òÃ´¤Ã¤¿À¾Åç¡£Ä©ÀïÅª¤ÊÌòÊÁ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡Ö¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¿´¼æ¤«¤ì¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î»ý¤ÄÎÏ¡£»ö·ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÅÀ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆóÅ¾»°Å¾¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿¿¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°Û¾ï»¦¿Í¼Ô¤«¡¢»ê¹â¤Î·Ý½Ñ²È¤«¤È»ëÄ°¼Ô¤âËÝÏ®¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡Ê»Ò»¦¤·¤È¤¤¤¦¡Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Ì¤¤À¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÌ«¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤è¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿Í¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ë¡¢Ä³¤ÎÆÃÀ¤È·Ý½Ñ¤ò½Å¤Í¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Åç¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÄ³¤ÎÆÃÀ¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ä³¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤È¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢È¯ÁÛ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì«ÀèÀ¸¤ÎÃå´ãÅÀ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ØÍåÀ¸Ìç¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óºî¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î¾ðÊó¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¬¡Ø¿¿¼Â¤À¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¤¦¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âµ¿¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¿¿¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢¡»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤é¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎºÍÇ½¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×
¡¡»ËÏ¯¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡£ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³¤³°¥í¥±¤â¶¦¤Ë¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿À÷¸ÞÏº¤È¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Æ»Ò´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»ËÏ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÊ¡¢»ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊì¤È¤Ê¤ë½÷À¤òÁá¤¯¤ËË´¤¯¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤ÈÂ©»Ò¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À÷¸ÞÏº¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÂæÏÑ¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤òºî¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤Ä¤Ä¡¢À÷¸ÞÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÇÐÍ¥¡×¤À¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Èà¤Ï»ËÏ¯¤È»ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Ìò¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤ä½¸Ãæ¤Î»ÅÊý¡¢Ìò¤ËÆþ¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤¬¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»þ¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤º¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃÊÌ¤ÊÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡È¿§ºÌ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë°ìÇ·À¥Î±ÈþÌò¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¡¢¤½¤ÎÌ¼¤Î°ÉÆàÌò¤Î°ËÅìÁó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤¿¹ÓÌÚÈô±©¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¹õºêßêÂå¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢½©Ã«°êÊã¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ËÊ±¤·¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤äÍÉ¤é¤®¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Åç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà¤é¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡Öº£²ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ÎÃæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï¾Íè¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤ÈÃ¯¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¡Ø¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÌÀ³Î¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡Ø¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤·¸À¤¤¤Å¤é¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£³§¤µ¤ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Ìò¤ÈËÜ¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÌò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼ã¼ê¤ÎÊý¡¹¤È¶¦±é¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿´¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¢¡Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢50Âå¤ÎÆ¯¤Êý
¡¡ÂçÀèÇÚ¤ÎÀ¾Åç¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£À¾Åç¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤ÎÀ¾Åç¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤°¤ì·º»ö½ã¾ðÇÉ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ÎËÍ¤Ï±éµ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤¬¡ØµÓËÜ¤Ç¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢´ÆÆÄ¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÍ¤Ë¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¤ËÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¡£¡ÖÅö»þ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¤¹¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´ïÍÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È²ó¤êÆ»¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿À¾Åç¡£¸½¾õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æü¡¦Âæ¡¦ÊÆ¹çºî±Ç²è¡ØDear Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬9³ä°Ê¾å±Ñ¸ì¤È¤Ê¤ë¸½¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢º£¸å¤âA24¤Î¿·ºî±Ç²è¡ØEnemies¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ä¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ì¥Õ¥ó´ÆÆÄ¤Î¡ØHer Private Hell¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¤Î¡ØRoad House 2¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿50Âå¡£À¾Åç¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤Áë¸ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¡¢´ÆÆÄ¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¸½¾ì¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇµÛ¼ý¤·¡¢°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤Èå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡ØDear Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¤È¤±¤ó¶Ì¤ä¥¹¥¤¡¼¥ÄÃÌµÁ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤¿¡£À¾Åç¤Ï¡Ö¥ë¥ó¥á¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¡£¥ë¥ó¥á¥¤¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡²ÄÇ½À¤ÎÍã¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤²¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿¼Ê¥¤òÃµ¤êÂ³¤±¤ëÆü¡¹¡£³èÎÏ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°ÊÁ°¡¢Ìòºî¤ê¤ÇÂÎ¤ò¹Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ´Å¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶ÌÍøÊþ»Ò¡ÎG.P.FLAG inc¡Ï¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤Æ12·î19Æü¤è¤êÁ´5ÏÃ°ìµóÆÈÀêÇÛ¿®¡£
