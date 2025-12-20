¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¶ì¼ê¡×¤Ê¿Í¤Ø¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Î¥·¥ã¥ì¸«¤¨♡¡Ö¥¸¥ã¥«ー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¥³ー¥Ç¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤É¤¦¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥«ー¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Î©ÂÎÅª¤ÊÊÁ¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤°¤Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥¸¥ã¥«ー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬ËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÉÊ¤è¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥«ー¥É¥Ë¥Ã¥È ¡ß ¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥ë¥È¤ÇÀöÎý¸«¤¨
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¸¥ã¥«ー¥É¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥»ー¥¿ー¡×\3,770¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
åÌÌ©¤ÇÉ½¾ðË¤«¤ÊÊÁ¤¬¡¢¹âµé´¶¤È±ü¹Ô¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¸¥ã¥«ー¥É¥»ー¥¿ー¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¨¥¯¥ê¥å¥«¥éー¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¤ì¤Ð¡¢¥»ー¥¿ー¤Ç¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤â¡¢¤³¤Î°ìËç¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿½Ü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë³Ê¾å¤²¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ë½Å¤Í¤¿¤¤¥Õ¥ê¥ó¥¸¥¹¥«ー¥È
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION LIMITED EDITION ¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¡×\8,150¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¹õ¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿¥¤êÊÁ¤Ë¿¼¤ß¤È¹âµé´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿þ¤ËÉÕ¤¤¤¿¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÄ¹¤á¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¤Æ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È´¬¤¯¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¾åµé¼Ô¤ÎÁõ¤¤¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Ð¥ó¥À¥Ê ¥¸¥ã¥«ー¥É¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\10,790¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
Á¡ºÙ¤Ê²ÖÊÁ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÈÂç¤¤¯³«¤¤¤¿ÇØÃæ¤¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉÛ¤ÇÊ¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥àー¥É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤êËþºÜ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥³ー¥Ç¤¬°ìµ¤¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥ã¥«ー¥É¥±ー¥×
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¸¥ã¥«ー¥É¥í¥ó¥°¥±ー¥×¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¸¥ã¥«ー¥É¤Î¥í¥ó¥°¥±ー¥×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò°ì½Ö¤Ç³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤µËþÅÀ¤Î°ìËç¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¿§¤ÎåÌÌ©¤Ê¥¸¥ã¥«ー¥ÉÊÔ¤ß¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÍ¥Èþ¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Î¾å¤Ë¤¬¤Ð¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤Î¤âOK¡£ÉáÃÊ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿½Ü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£
writer¡§tama.N