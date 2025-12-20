ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¦Ä¹²°À²»Ò¤¬¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª¥¡¼¥Þ¥ó±é¤¸¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÃË½÷£´¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÄ¹²°À²»Ò¡Ê£³£°¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹²°¤Ï£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¡¡Á´¤Æ¤Î²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö£Í£ù¡¡£Á£î£ó£÷£å£ò¡×¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¤µ¤ó±é¤¸¤ë»³¾åÁ±½Õ¤ÎºÊ »³¾åºÌÌð¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÖÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡×¤¬¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¼¼¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä°áÁõ»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤À¤±¤Ë¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âè£´¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÂ³¤¯¤´±ï¤È¡¢¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«»ö¤Ê±éµ»¤Ç¤·¤¿¡ª¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±éµ»¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö½÷Í¥À²»Ò¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£