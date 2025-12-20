¾®»³ÅÄ·½¸ã¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¥É¥é¥Þー¤¬»àµî¡¡¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬È¯É½¡ÖÆüËÜ²»³Ú¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²»³Ú¥°¥ëー¥×¡Ö¥ì¡¦¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¡×¤¬18Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥à¡¦¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿¥öÁÒÎÉ»Þ¤µ¤ó¡Ê³èÆ°Ì¾¡¦yoshie*¡Ë¤¬11·î²¼½Ü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿¥öÁÒ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡Ö¥ì¡¦¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¡×
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤êÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿yoshie*¡ÊÊ¿¥öÁÒÎÉ»Þ¡Ë¤µ¤ó¤¬11·î²¼½Ü¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÄÌÌë¤ÈÁòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç´û¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¿¥öÁÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡¦¥®¥¿ー¡¢¥³ー¥Í¥ê¥¢¥¹¤Î¥É¥é¥à¥µ¥Ýー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡¦¥®¥¿ー¡×¤Ï¾®»³ÅÄ·½¸ã¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ê¸½ºß¤Ï²ò»¶¡Ë¡£¥³ー¥Í¥ê¥¢¥¹¤Ï¾®»³ÅÄ¤Î¥½¥íÌ¾µÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³ー¥Í¥ê¥¢¥¹¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ° Âô»³¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄÉÅé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ÏÊ¿¥öÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿±éÁÕ¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤·¡¢¡Ö¤è¤·¤¨¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤ÊÎ¹Ï©¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¡¦¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¤Ï2000Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÏTOBI¡¢MIYA¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ªÅÁ¤ÈÅÁ¤¸¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï2¿Í¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
