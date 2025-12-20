È¾Ç¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¡¡ÈÀÄ¤¤±ê¡É¤Î1Ãå¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¹ÃÉÜ¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï12·î17Æü¡¢J¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÎý½¬Ãå¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¥ß¥º¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼8¼Ò¡¢Îý½¬Ãå¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼13¼Ò¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ8¼Ò¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ç»º°¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï±ê¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ÃÈå¤Î¸×¤Î°ÒÌ¾¤ò»ý¤ÄÉðÅÄ¿®¸¼¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÀÄ¤¤±ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¾ðÇ®¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·Âµ¤Ë¤Ï¸×ÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤ÇÍ¦¤Þ¤·¤µ¤òÉ½¸½¡×¡ÖÀÄ¤¤±ê¤ÎÃæ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¸×¤ÎÍ¦ÁÔ¤ÊÆ°¤¤òÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½¾Íè¤ÎÀÄÀÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃÊÌ¥ê¡¼¥°¤Ê¤À¤±¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇã¤¤¤À¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¿·Á¯¡×¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥æ¥Ë¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÇã¤¦¤·¤«¤Í¤¨¡×¡ÖÇã¤ª¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÉÛ¤ÎÉ³¤òÄù¤á¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤âÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë