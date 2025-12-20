¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡Áê¼êGK¤â¸«Á÷¤ê¡Ä¾×·âÃÆ¤¬¡Ö¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó1Éô¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥Æ¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¼õ¾Þ
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï12·î16Æü¤ËThe Best FIFA¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º2025¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤ëFIFA¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ÉÍÀ¤¢¤ë¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó1Éô¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥Æ¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥£¥¨¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥À¥Ó¥¢Àï¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤Ë¥¯¥ê¥¢¡¼¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ±¤Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥´¥é¥Ã¥½¤À¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¤À¡×¡Ö¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¡×¡ÖÄ¶Àä¤Ê¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤¯·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë